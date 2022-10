Meravigliosa e insolita questa meta estera per passare l’inverno al caldo

Dopo oramai quasi tre anni passati dentro i confini nazionali, a molti è sorto il desiderio di viaggiare lontano e scoprire il Mondo. Uno dei modi migliori di farlo consiste nel partire durante la stagione invernale, magari prendendo delle ferie o usando il tempo libero del periodo di Natale. Per fare così, però, è necessario iniziare a programmare molto tempo prima e prenotare sia i voli che gli aerei. Per agevolare questo processo oggi consigliamo una destinazione. È infatti meravigliosa e insolita questa meta estera che porta con sé il fascino di un Oriente meno conosciuto e inflazionato. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e quali sono i posti principali da visitare.

Le meraviglie presenti all’interno del Vietnam

Il Vietnam è una Nazione ricca di storia e cultura. Si possono infatti trovare delle meraviglie naturalistiche come la giungla e l’Oceano Pacifico, ma anche dei centri religiosi di rilevo come i templi. Fra i capolavori naturali non può mancare una visita alla Baia di Halong, un’insenatura naturale da navigare in maniera tradizionale su una giunca. Lo stesso vale per il Delta del Mekong, un crocevia di fiumi e di acque che rappresentava una dei centri più importanti dedicati al commercio. Ora è possibile varcare queste acque in barca e ammirare il meraviglioso ecosistema che si è creato in questo magico luogo.

Meravigliosa e insolita questa meta estera che può stupire i viaggiatori più incalliti

Le punte di diamante della Nazione, però, sono Hoi An, conosciuta molto più comunemente come la città delle lanterne. Dal 1999 infatti questo centro rientra a pieno titolo fra i siti UNESCO proprio per il suo meraviglioso mercato che durante la notte gode della luce colorata di migliaia di lanterne.

Allo stesso modo è imperdibile anche Hue che, oltre a custodire dei meravigliosi templi, vanta anche un passato reale. Sono infatti presenti tombe e palazzi, principalmente contenuti all’interno della cittadella proibita. Nonostante la città in passato sia stata parzialmente distrutta, conserva ancora intatto il suo antico fascino.

Infine non si può non passare per la capitale, Hanoi, che è un miscuglio di elementi autoctoni e francesi. Qui infatti si può assistere a uno spettacolo unico al Mondo. Due volte al giorno infatti a poca distanza dalle case si assiste al passaggio del treno e allo smantellamento di tutte le attività che prima occupavano i binari.

