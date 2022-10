Tachicardia e sudorazione potrebbero essere i sintomi di questa condizione

Potrebbero capitare dei giorni in cui ci sentiamo indisposti. A volte, sarebbe necessario prendere dei farmaci specifici, sotto consiglio medico. In molti casi, potrebbe essere utile fare degli accertamenti, per escludere gravi patologie. Se, però, qualsiasi sintomo dovesse scomparire nel giro di qualche ora, non ci sarebbe da preoccuparsi. Dovremmo, invece, se i sintomi persistono per più giorni. In questi casi, contattare il medico di fiducia si renderebbe necessario. Come nel caso in cui dovessimo accusare tachicardia e sudorazione eccessiva, insieme ad altri possibili sintomi. Questi potrebbero essere i campanelli d’allarme di molteplici problematiche. Per esempio la menopausa, ma anche l’ipertiroidismo. Tuttavia, se unite a nausea e vertigini, potrebbero nascondere un problema alla base dell’orecchio.

Otoliti

Tachicardia e sudorazione potrebbero essere i sintomi della presenza degli otoliti nei canali dell’orecchio, a causa dei quali si provocherebbero le vertigini. Gli otoliti sarebbero dei minuscoli sassolini presenti nelle cellule dell’orecchio interno, alla base dell’apparato dedito al movimento e all’equilibrio. Quando si muove la testa, gli otoliti stimolerebbero le cosiddette ciglia, ossia alcuni sensori di movimento, il cui scopo sarebbe quello di comunicare al cervello la variazione di movimento della testa. Qualora gli otoliti si staccassero dalla superficie per muoversi nei canali dell’orecchio, le ciglia verrebbero stimolate erroneamente e, inviando una comunicazione sbagliata al cervello, causerebbero le vertigini.

Vertigine posizionale

Questa problematica verrebbe chiamata vertigine posizionale benigna, in quanto avverrebbe quando si cambia posizione, solitamente al cambio da quella distesa a quella eretta o viceversa. Oltre alla vertigine, come specificato poc’anzi, altri sintomi potrebbero essere nausea, vomito, tachicardia, sudorazione, ma anche nistagmo. La vertigine potrebbe essere molto intensa e durare anche circa sessanta secondi. Una vertigine violenta potrebbe essere abbastanza invalidante e potrebbe costringere a distendersi o sedersi. Infatti, questa causerebbe un giramento di testa talmente forte che l’ambiente circostante sembrerebbe girare. Questa sensazione potrebbe provocare, a sua volta, nausea e vomito, nonché tachicardia e sudorazione per l’agitazione del momento.

Tachicardia e sudorazione potrebbero essere i segnali di questo disturbo

Dunque, gli otoliti si staccherebbero in seguito ad un movimento brusco della testa, ma anche a causa di infezioni. Se molto spesso abbiamo le vertigini e conseguenti altri sintomi, come la nausea o la tachicardia, potrebbe trattarsi di otoliti vaganti. Per questo dobbiamo recarci da uno specialista che confermerà o meno il sospetto. Per quanto riguarda la terapia farmacologica fai da te, non sarebbe raccomandata. Piuttosto, sarebbe la manovra fatta dal medico la via per poter guarire. Ecco perché questa problematica sarebbe chiamata “benigna”.

Lettura consigliata

Come rendere sicura e confortevole la casa con un soggetto affetto da Alzheimer