Come fare un ottimo risotto alla zucca con una crema morbidissima

Ottobre è un mese dai mille colori e sapori. A partire dalle castagne e a finire con la zucca, si possono creare davvero tante ricette gustose da proporre ai propri parenti oppure agli amici. Infatti oggi andremo proprio a vedere come preparare, per un’idea primo piatto a pranzo o cena, il risotto alla zucca. La zucca ha numerosi benefici per la nostra salute ed è bene, dunque, introdurla nella nostra alimentazione.

Ingredienti

Per circa 4 persone le dosi sono:

400 g di zucca;

1 cipolla bianca;

350 g di riso per risotti;

80 g di burro;

b. di formaggio grattugiato;

100 ml di vino bianco;

1 carota;

b. di sale e pepe e olio.

Come fare un ottimo risotto alla zucca per la cena di Halloween

Una volta che avremo tutti i nostri ingredienti a disposizione, possiamo passare alla preparazione. In una padella mettiamo a soffriggere la cipolla e inseriamo la zucca tagliata a tocchetti. Nel frattempo, andiamo a riscaldare un po’ di acqua in una pentola che servirà per cucinare il riso. Volendo possiamo anche utilizzare il brodo per dare più sapore.

Fatto questo mettiamo un po’ di olio in una padella e aggiungiamo il riso. Lo facciamo tostare un po’. Successivamente, possiamo sfumare con il vino bianco. Alziamo un po’ la fiamma per fare evaporare. Adesso possiamo iniziare ad aggiungere man mano l’acqua bollente, con un coppino. Non appena il riso inizierà ad ammorbidirsi, possiamo aggiungere la zucca. Volendo ne possiamo anche frullare un po’ e un po’ la teniamo a pezzi.

Come mantecare il risotto

Mantecare il risotto è uno dei passaggi essenziali. Così facendo il risotto avrà un sapore totalmente diverso. Proprio per questo, non appena il riso sarà cotto e avrà una consistenza morbida, andiamo ad aggiungere il burro. Così andremo a mantecare il riso. Aggiungiamo anche un po’ di formaggio grattugiato in modo da dare ancora di più sapore. Giriamo fino a quando non si scioglieranno sia burro che formaggio.

Cosa abbinare

Questa è la ricetta su come fare un ottimo risotto alla zucca semplice. Volendo possiamo anche aggiungere un po’ di guanciale. Questo cambierà totalmente sapore al nostro piatto, rendendolo davvero unico. Basta fare rosolare in un pentolino un po’ di guanciale, quanto basta, e aggiungerlo alla fine prima di servirlo. Non dimentichiamoci di servire il risotto non troppo caldo, in modo da poter fare assaporare bene tutti i sapori. Sono questi i segreti per un risotto perfetto.

