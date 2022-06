A giugno comincia finalmente la stagione delle amatissime zucchine. Al forno, grigliate, perfino crude: le zucchine sono buone in tutti i modi, ma gustarle trifolate è sicuramente un grande classico. Succede però che ci facciamo prendere la mano e ne prepariamo un po’ troppe. Che farsene degli avanzi? Ecco tre segreti per sfruttarli in maniera gustosa.

Come si preparano le zucchine trifolate

Fra i tipici contorni estivi ci sono sicuramente le zucchine trifolate, deliziose soprattutto assieme al pesce. La lista degli ingredienti per preparare questo piatto è breve: per circa 800 g di zucchine servono solo due spicchi d’aglio, olio extravergine d’oliva, prezzemolo, sale e pepe quanto basta. Anche la ricetta è semplicissima. Basta tagliare le zucchine a rondelle, poi far scaldare l’olio con gli spicchi d’aglio. Aggiungere le zucchine e farle cuocere per circa un quarto d’ora a fuoco vivace, coprendo la padella e mescolando ogni tanto.

L’importante è non far scuocere le zucchine, che non devono risultare mollicce, ma croccanti. Infine, regolare di sale e pepe, cospargere col prezzemolo tritato finemente e servire. Chi non fosse amante dell’aglio può sostituirlo con la cipolla. Ecco pronto un contorno leggero e gustoso. E il bello è che, se le zucchine avanzano, possiamo sfruttarle per preparare altre ricette.

Come riciclare le zucchine trifolate con 3 ricette sfiziose, facili ed economiche più un consiglio per congelarle

Cucinare con gli avanzi è una soluzione economica e furba: si sfruttano ingredienti che finirebbero nel cestino e spesso si risparmia sui tempi. Questo vale sicuramente per le zucchine trifolate, che, con tre semplici consigli, possono trasformarsi in gustosi piatti salva cena. La prima ricetta è davvero facile, perché prevede di utilizzare le zucchine trifolate come condimento per la pasta. Basterà far scaldare le zucchine in padella e versarvi un mestolo di acqua di cottura della pasta. Poi, dopo aver scolato la pasta, far saltare il tutto in padella a fiamma vivace per un minuto.

La seconda soluzione è ancora più rapida. Tutti sanno che si può preparare la frittata con le zucchine, ma perché non usare quelle avanzate? Per variare un po’ possiamo anche arricchire la frittata con altri ingredienti, come:

patate;

pancetta;

speck;

cipolla;

mozzarella;

provola;

etc.

Infine, le zucchine trifolate sono ottime per preparare delle sfiziosissime frittelle. Serviranno solo:

circa tre zucchine avanzate;

3 uova;

50 g di formaggio grattugiato;

100 g di farina 00;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio di semi per friggere.

Procedimento

tagliare le zucchine avanzate a piccoli pezzetti; sbattere le uova con sale, pepe e formaggio (non esagerare col sale perché le zucchine avanzate sono già condite); aggiungere la farina e mescolare; incorporare le zucchine nel composto; versare un cucchiaio di impasto alla volta in una padella con olio di semi ben caldo; cuocere le frittelle su entrambi i lati finché non sono dorate e croccanti.

Ecco come riciclare le zucchine trifolate con 3 semplici consigli! Tuttavia, se oltre alle zucchine abbiamo molti altri avanzi, possiamo piuttosto provare a cucinare delle ricette svuota frigo, perfette per il pranzo della domenica. Infine, un ultimo suggerimento: possiamo anche mettere le zucchine già cotte in freezer. Tuttavia, se vogliamo congelare le zucchine trifolate, è meglio non aggiungere il prezzemolo. Piuttosto, insaporiamo le zucchine solo dopo averle scongelate con del prezzemolo fresco. Così saranno come appena fatte!

