Lo leggono in tanti e per molti è importante perché credono davvero nell’influenza degli astri sulla propria vita. Ci riferiamo chiaramente all’oroscopo che, anche sul web, è una delle parole più cercate ogni giorno su Internet attraverso i motori di ricerca.

Perché l’oroscopo, in realtà, lo leggono per curiosità pure coloro che non credono nei segni zodiacali. In quanto, è comunque interessante capire cosa dicono gli astri su amore, affari e lavoro.

In più, e per certi versi in maniera impropria, all’oroscopo spesso si associa l’astronomia, perché si parla di pianeti e di stelle. Si tratta, però, dell’astrologia che identifica quel complesso di credenze e di tradizioni che, poi, portano all’oroscopo.

Qual è la differenza tra oroscopo e astrologia e perché viene tirata in ballo pure l’astronomia

Nel dettaglio, c’è da fare una netta distinzione tra chi è l’astrologo, e chi invece è un astronomo. Visto che l’astrologo è quell’esperto che trae gli oroscopi e che fa congetture fondandosi proprio sull’interpretazione delle stelle. Mentre l’astronomo è uno studioso di astronomia che non trae oroscopi. Ma che indaga e che interpreta, invece, quelli che sono i fenomeni fisici che riguardano tutto l’universo.

Questa è quindi la risposta. Su qual è la differenza tra oroscopo e astrologia. Quindi, in realtà, l’astronomo, che è spesso proprio uno scienziato, non ha niente a che fare con gli oroscopi. Mentre l’astrologo è uno studioso degli oroscopi ed un esperto del settore. Ma con la scienza propriamente detta non ha mai niente a che fare.

La differenza tra l’astronomo e l’astrologo è netta ed è sostanziale, ecco come e perché

Quindi l’oroscopo, sebbene si parli di Venere, di Marte e di Saturno, con l’astrologia è una pseudoscienza. Mentre l’astronomia è in tutto e per tutto una scienza che osserva, tra l’altro, pure Venere, Marte a Saturno, ma non per ricavare previsioni su amore, denaro e affari, ma per capire qual è l’evoluzione dell’universo e dei corpi celesti.

Ragion per cui l’oroscopo, anche quando per chi lo legge azzecca tutte le previsioni, è sempre e solo una congettura. Mentre la scoperta o l’ipotesi formulata da un astronomo poggia sempre su delle basi scientifiche. In quanto le tesi poggiano, per esempio, sulla fisica e sulla meccanica quantistica. Basti pensare, per rendere l’idea, alle teorie sui buchi neri che sono state formulate dell’astrofisico Stephen William Hawking.

