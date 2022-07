Con l’arrivo della bella stagione, alias l’estate, potremmo essere a caccia di qualche nuovo hobby per rilassarci nel tempo libero quando non possiamo andare al mare. Oltre al darci al giardinaggio, alla lettura, alle parole crociate potremmo, per esempio, buttarci sul riciclo creativo.

Fare dei piccoli lavoretti manuali, scovare e recuperare vecchi oggetti, essere autori del loro cambiamento in piccole opere d’arte utili, potrebbe essere molto soddisfacente. Qualsiasi cosa che abbiamo in casa, destinata al mercato delle pulci o al cassonetto dell’immondizia, potrebbe diventare protagonista dei nostri attacchi creativi.

Tra gli oggetti più grandi troviamo sedie, damigiane, cornici rococò di specchi e quadri e soprattutto vanno di moda le cassette della frutta da trasformare in pratici pezzi d’arredo. Tra gli oggetti più piccoli, invece, ci sono posate, tazzine, ma anche tovaglioli di stoffa e centrini.

Impensabile ma vero, come scopriremo nell’articolo di oggi, in quest’elenco troviamo anche gli anelli delle tende ormai dismesse o rimodernate.

Come riciclare gli anelli delle tende di plastica o legno per creare oggetti utili per cucina, ingresso e camera da letto

Proprio con questi piccoli oggetti di scarto, che pensiamo inutili quando separati dalla tenda, possiamo realizzare meraviglie utilissime per la casa.

Partendo dalla cucina, per questa stanza potremmo creare un delizioso sottopentola, usando gli anelli di legno, materiale resistente al calore. La prima cosa da fare è decorare questi cerchietti e, per farlo, potremmo utilizzare del comunissimo spago da cucina. Anche questo sarebbe a prova di calore e in più darebbe l’idea di un elegante rivestimento in corda o crochet.

Quindi, avvolgiamo lo spago attorno agli anelli, fissandolo con un nodino, e infine usiamolo per legarli tra di loro creando un sottopentola della dimensione che vogliamo.

All’ingresso

Per appendere soprabiti e borse all’ingresso di casa è indispensabile un appendiabiti.

Per farne uno con gli anelli delle tende, preferibilmente in legno, non dovremmo far altro che fissarli in verticale con delle fascette di ferro a un supporto da appendere a parete. Poi, potremmo semplicemente dipingerlo oppure sfruttare la tecnica del decapaggio tanto cara allo stile shabby chic.

In camera da letto

Infine, vediamo come riciclare gli anelli delle tende di plastica per realizzare un particolare portabiti per sciarpe, foulard o cravatte, da tenere dentro l’armadio.

Partendo da quattro anelli tagliamo quattro pezzi di nastro, largo almeno 2 centimetri, di varie lunghezze. Fissiamo ciascun pezzo di nastro all’anello facendone passare un’estremità all’interno del buco e fissandola con della colla a caldo.

A questo punto foriamo le estremità superiori dei nastri e raggruppiamole insieme facendo passare all’interno del foro un altro pezzo di nastro. Questo, poi, lo andremo a fissare sul bastone interno dell’armadio et voilà: su ogni anello potremo legare una cravatta, una sciarpa o un foulard.

