La raggiante Alessia Marcuzzi fa le valige dagli studi Mediaset per recarsi in RAI con tanto di benvenuto. Nessuna lite beninteso, la conduttrice da un po’ è lontana dal piccolo schermo e torna in grande stile in RAI il prossimo autunno. Alla presentazione del Palinsesto la vediamo in grande stile con un tailleur bianco che siamo convinti sarà imitatissimo per tutta l’estate 2022. Per l’ex presentatrice de «Le Iene» e di «Festivalbar», sarà regina di «Boomerissima». Una trasmissione che lei stessa contribuisce a scrivere con altri autori Rai e si basa su un incontro tra generazioni. E ci giunge voce di una comparsa d’eccezione. Infatti cerchiamo di capire chi è l’ospite più corteggiato per la nuova trasmissione.

La carriera

La ragazza tutto pepe che pare non conoscere i segni dell’età esordisce in tv proprio da Viale Mazzini. Esattamente nel 1994 accanto a Gigi Sabani con «Il Grande Gioco dell’Oca». Nel 1995 salpa in Mediaset per «Colpo di Fulmine» su Italia 1, programma che segna il battesimo della biondissima Alessia in casa Mediaset. Infatti la trasmissione ottiene un successo superiore alle aspettative. Poi gli anni di Festivalbar e una carriera in ascesa. Alle soglie dei cinquanta ritorna da dov’era partita con la grinta della prima volta. E scopriamo chi è l’ospite più corteggiato per la nuova trasmissione di Alessia. Il varietà comprenderà musica, film, spot e fatti di cronaca con ospiti del Belpaese e internazionali. Ci sarà uno studio, una parte in strada dove verranno pescate le persone e una scenografia ad hoc che pare ricostruisca casa Marcuzzi.

È l’ospite più corteggiato per la nuova trasmissione Boomerissima il nuovo programma tv in autunno con Alessia Marcuzzi

Il primo e unico nome su cui filtrano indiscrezioni in merito agli ospiti è quello di Tommaso Inzaghi, figlio di Alessia e l’ex Filippo Inzaghi (già calciatore e allenatore). Classe 2001 Tommaso somiglia tantissimo alla madre e studia a Londra fotografia, business media e regia. Il bello di mamma pare anche sia fidanzato con Sole Sconfaciorni figlia dell’imprenditore Enrico Maria Sconciaforni. Ma non ci sono conferme sulla relazione tra i due giovanissimi. Così il bel Tommaso, oltre 1 metro e novanta di altezza, è il primogenito e Alessia che lo vuole con lei in Tv a tutti i costi. Almeno una volta e per pochi minuti. Il giovane ha anche una sorella, Mia di dieci anni più giovane e figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. Dal 2014 invece la conduttrice è sposata con il produttore tv Paolo Calabresi.

