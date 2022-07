Ecco qualche consiglio su dove andare per una gita fuori porta lontano dal caldo adatta a tutta la famiglia

L’ondata di caldo che sta interessando l’intera Penisola senza fare sconti a nessuno sembra non voler nemmeno accennare a diminuire.

Ed ecco che, mentre i freezer si riempiono di gelati o ghiaccioli, tanti organizzano i propri weekend per fuggire dal caldo.

Chi ha la fortuna di avere la seconda casa al mare o in montagna è disposto a sopportare code chilometriche pur di rinfrescarsi un po’.

Per tutti coloro che, invece, non hanno questa opportunità, ecco qualche consiglio su dove andare per una gita fuori porta lontano dalle temperature roventi.

Prenotare in qualche centro termale che affaccia sul lago è già una buona idea per variare un po’ dalla solita gita al mare o in montagna.

In alternativa, potremmo visitare uno dei tanti castelli in mezzo alla natura che punteggiano la Penisola da Nord a Sud.

Cominciamo il nostro viaggio tra le varie proposte partendo dalla Lombardia e più precisamente dalle sponde del Lago Maggiore.

Qui sorge con fierezza la Rocca di Angera che, con la sua alta torre, offre ai visitatori un punto di vista mozzafiato sul lago.

Patrimonio di alcune importanti famiglie come i Visconti e i Borromeo, il castello è ricco di sale affrescate e giardini curatissimi.

Si affaccia, invece, sul Lago di Garda il Castello Scaligero di Sirmione, che risale addirittura al tredicesimo secolo ed è ancora perfettamente conservato.

Per godere di una vista ineguagliabile basta seguire il camminamento della ronda che porta fino alla cima del mastio.

Spostiamoci ora al Castello Estense di Ferrara, situato nel centro storico dell’omonima città.

Dalle sue 4 torri si possono ammirare tanto il caratteristico paesaggio urbano quanto l’intero territorio circostante.

Non dimentichiamo, poi, di visitare gli interni per lasciarci trasportare indietro nel tempo da affreschi, arredi e soprammobili d’epoca.

Spostiamoci ora qualche chilometro più in giù, nel Lazio, dove si trova il Castello Ruspoli di Vignanello.

Per quanto la dimora sia artisticamente interessante, il punto di maggior valore è sicuramente il giardino all’italiana, tra i più belli in Europa.

Scendiamo, infine, al Sud, in Sicilia e in Sardegna, dove si trovano rispettivamente il Castello di Donnafugata e quello dei Doria.

Perfetti da visitare se siamo già in vacanza, ma vogliamo fare qualcosa di diverso.

