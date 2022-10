Come riciclare con gusto e fantasia il pane duro creando un primo con i fiocchi

Con i tempi che corrono molti sentono l’esigenza di risparmiare su tutto. A volte però per tenere da parte i soldi basta usare le proprie risorse al meglio, azzerando per quanto possibile gli sprechi. Questo vale anche nella gestione della propria dispensa. Consumare tutto quello che si ha senza buttare nulla rappresenta infatti una vittoria sia contro lo spreco alimentare che una gioia per il portafoglio. Per questo oggi spieghiamo come riciclare con gusto e fantasia il pane di qualche giorno rimasto in dispensa. Scopriamo insieme come fare.

Gli ingredienti da usare per un totale di 4 persone

1 uovo di medie dimensioni;

20 g di grana già grattugiato o da grattugiare;

200 g di farina, preferibilmente 00;

250 g di latte intero;

250 g di pane raffermo;

500 ml di brodo di carne;

noce moscata q.b.;

pepe nero q.b.;

sale fino q.b.

Come riciclare con gusto e fantasia il pane raffermo con questa ricetta

Per prima cosa è necessario prendere il pane raffermo in nostro possesso e ridurlo a fette. Successivamente, con il coltello adatto, eliminare la crosta e poi spezzettare la mollica, possibilmente tagliandola a cubetti. Inserire il tutto dentro una ciotola e poi aggiungere la quantità di farina indicata, passandola in un setaccio. Mescolare con un cucchiaio apposito e aggiungere sale, pepe nero e la noce moscata secondo il proprio gusto personale. Inserire poi anche il grana grattugiato e continuare ad incorporare.

A parte, in un altro recipiente, inserire il latte e rompere al suo interno l’uovo intero. Sbattere i due elementi con una forchetta. Versarli nel pane e incominciare ad impastare delicatamente. Prendere poi poco a poco il composto e incominciare a formare degli gnocchi della dimensione desiderata. Prendere un vassoio e ricoprirlo di carta forno e poi posizionarli sopra in maniera equidistante per farli riposare. Mettere a scaldare in una pentola il brodo di carne e far cuocere il tutto per un paio di minuti.

Le diverse possibilità per il condimento

Oltre a gustarli in brodo o con i classici condimenti al pomodoro o al burro e salvia, questi gnocchi possono adattarsi ad ogni genere di preparazione. Ad esempio, sono ottimi con una salsa ai quattro formaggi o con un accompagnamento di panna e salsiccia. Si possono poi gratinare con una besciamella fatta in casa e una abbondante spolverata del proprio formaggio stagionato preferito.

