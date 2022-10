Per abbellire un giardino piccolo con pochi soldi proviamo queste idee fai da te

Chi ha la fortuna di avere un giardino sa quanto è difficile mantenerlo pulito e ordinato. Il problema più grande è sicuramente il prendersi cura delle proprie piante. Infatti, dobbiamo sempre inventarci qualcosa di nuovo per proteggerle da insetti e minacce. Se siamo bravi, però, fiori e piante renderanno il nostro spazio esterno invidiabile.

Se vogliamo, però, mantenere bello il nostro giardino anche in inverno allora dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Non avremo più fiori colorati da mostrare. Per questo potremmo decorare il nostro ambiente esterno e abbellirlo con dei piccoli progetti fai da te. Queste idee sono veloci e, soprattutto, economiche per mantenere il nostro giardino bello tutto l’anno.

Diamo nuova vita ai nostri oggetti inutilizzati

Il giardino è un posto magico dove si possono fare tantissime attività. Dal barbecue con gli amici al cinema all’aperto, questo luogo è adatto per ritrovarsi con tutta la famiglia. Durante i mesi freddi, però, non passeremo tanto tempo fuori e potremmo metterlo un po’ da parte. Per abbellire un giardino piccolo con pochi soldi possiamo decorarlo con alcuni oggetti che abbiamo in casa.

Il primo è un vecchio annaffiatoio, che sicuramente avremo lasciato in qualche angolo del garage. Appendiamone uno su un tronco o su un supporto, in modo che dia l’idea di star annaffiando. Prendiamo poi delle perle o pietre trasparenti e leghiamole insieme. Poi attacchiamo i fili con le perle all’erogatore dell’annaffiatoio. In questo modo sembrerà che dall’annaffiatoio esca della vera acqua. Un modo originale e semplice per sorprendere chi osserverà il nostro giardino.

Diamo spazio alla creatività

Chi ha un po’ più di manualità, potrà fare delle bellissime miniature. Possiamo, infatti, costruire una piccola casetta in legno per decorare il nostro giardino. Magari vicino mettiamoci anche uno gnomo, perfetto per le festività invernali.

Un altro metodo molto interessante per decorare il giardino è quello di dipingere dei sassi. Soprattutto in inverno, quando i colori naturali dell’esterno saranno meno accesi, questi oggetti potranno catturare l’attenzione. Se abbiamo delle pietre piatte da un lato e arrotondate dall’altro, potremmo trasformarle in delle coccinelle. Ricordiamoci, però, di utilizzare dei colori permanenti, che resistano all’acqua e altre intemperie.

Per abbellire un giardino piccolo con pochi soldi riutilizziamo vecchie ciotole

Se abbiamo delle vecchie ciotole in plastica o ferro, allora potremmo fare dei bellissimi funghi giganti. Dipingiamo le nostre bacinelle di rosso con dei punti bianchi. Poi prendiamo alcuni tronchi, fissiamoli al terreno e, infine, fissiamo all’estremità superiore le nostre ciotole, meglio se con una vite. Possiamo scegliere colori diversi dal rosso in modo da dare al giardino un aspetto ancora più magico.

