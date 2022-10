Oroscopo del segno zodiacale di novembre, il fortunatissimo Scorpione

Il 23 ottobre il Sole entra nel segno zodiacale dello Scorpione per rimanervi fino al 21 novembre. Chi è affascinato dall’astrologia sa che questo passaggio si verifica ogni mese quando puntualmente il Sole transita in un segno zodiacale diverso. Il passaggio nello Scorpione avviene in coincidenza con la pienezza dell’autunno, con la sua fase più matura.

Lo Scorpione infatti, insieme a Toro, Leone e Acquario, appartiene ai segni zodiacali fissi che si collocano al centro di una stagione e ne segnano il momento culminante. Il Toro esprime il culmine della primavera, il Leone rappresenta l’ardore dell’estate e l’Acquario, dal 20 gennaio al 19 febbraio, si colloca al centro dell’inverno.

I segni cardinali, i segni doppi

L’astrologia chiama invece cardinali i segni che danno inizio a una stagione. Sono l’Ariete e il Cancro, la Bilancia e il Capricorno. L’Ariete apre le porte alla primavera, il Cancro segna l’avvio dell’estate, la Bilancia introduce dolcemente l’autunno e il Capricorno fa da apripista all’inverno. Per questo l’astrologia ritiene che siano dei leader innati e capaci di guidare gli altri.

Infine ci sono i segni doppi, che si collocano al passaggio da una stagione all’altra. I Gemelli vivono il transito dalla primavera all’estate, la Vergine assiste al momento in cui l’ardore dell’estate si spegne lentamente nell’autunno, il Sagittario è testimone dei primi rigori dell’inverno, i Pesci sentono il freddo sciogliersi e la natura risvegliarsi. Sono i segni più duttili, quelli che meglio sanno vivere il cambiamento.

Caratteristiche dello Scorpione

Lo Scorpione non gode di buona fama, anzi è uno dei segni più chiacchierati dello zodiaco, a ragione o a torto. Quando si allude ad un segno ambiguo ed enigmatico tutti pensano a lui, che facile non è ma può sorprenderci con la sua profondità. Un po’ come uno scrigno che non si lascia aprire facilmente. È difficile da capire e anche da amare. Ma può essere un compagno leale che sa leggere profondamente nei sentimenti degli altri. È un amico sincero di cui ci si può fidare e a cui è difficile nascondere qualcosa.

Certo bisogna imparare a capire i suoi silenzi e aspettare pazientemente che apra le porte della sua anima e lasci capire quello che sente realmente. Ma forse ne vale la pena, si scopriranno cose inaspettate. Attenzione però a non deluderlo o a fargli un torto. Non lo dimenticherà mai, neppure a pace fatta.

Oroscopo del segno zodiacale di novembre, l’ottavo dello zodiaco

Novembre è il mese di nascita dello Scorpione e sarà per lui anche particolarmente fortunato. Sul lavoro ci saranno diverse opportunità da cogliere al volo. Potrebbe trattarsi di avanzamenti di carriera, dell’avvio di attività redditizie oppure di guadagni inaspettati. Oppure semplicemente dell’apprezzamento dei colleghi e del riconoscimento delle sue capacità. Un periodo da cavalcare con il vento in poppa.

L’oroscopo del segno zodiacale di novembre ci parla di fortuna anche in amore. Venere nel segno solleticherà la natura erotica dello Scorpione, che vivrà in un continuo ribollire di sentimenti. Ma non se ne accorgerà nessuno. Come al solito il controllo sulle emozioni sarà assoluto.

