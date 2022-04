Che siano a pelo lungo o corto, persiani, orientali o moderni, poco importa. I tappeti regaleranno sempre personalità e carattere a qualsiasi stanza. Capaci di rendere accogliente ogni angolo, questi drappi di tessuto sono sempre più amati. I generi tra cui scegliere sono davvero tanti: dalla lana alla seta, dal cotone ad altre fibre vegetali o sintetiche. Insomma, basta capire la forma e il colore più adatti all’ambiente da arredare ed il gioco è fatto.

Ad ogni modo, qualsiasi sia il tappeto scelto per la nostra casa, prima o poi, dovremmo fare i conti con la sua pulizia. Inutile sottolineare che i tappeti sono accumulatori di polvere, sporco, germi e batteri, soprattutto se non lavati ed igienizzati periodicamente. Ovviamente, prima di disporre il nostro tappeto sul pavimento, c’è bisogno di pulire anche quest’ultimo in modo efficace. Per un risultato davvero ottimale e per far brillare il pavimento più a lungo, ecco un metodo semplice e geniale da provare subito.

Con il passare del tempo, oltre allo sporco, anche l’usura contribuirà a far sbiadire i colori dei tappeti. Dunque, meglio optare per una pulizia profonda ma che non aggredisce i tessuti. Moltissimi prodotti naturali possono aiutarci nell’impresa, pulendo e fissando meglio i colori tra le fibre di tessuto.

Dunque, ecco come ravvivare i colori di tappeti da cucina e bagno ma anche di persiani in 5 minuti con questi trucchetti semplicissimi ed economici

Tra le macchie più frequenti, soprattutto per i tappeti della cucina, troviamo sicuramente quelle di cibo e bevande. Caffè e sughi, ad esempio, lasciano segni molto visibili sui tessuti. In questi casi, tamponare subito con un foglio di carta da cucina sarebbe l’ideale per eliminare la macchia con più facilità.

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente davvero formidabile per i tappeti. Cospargere i tappeti con il bicarbonato sembra essere un vero toccasana. Lasciare agire per 5 minuti e poi rimuovere il prodotto con una spazzola a setole morbide. Il bicarbonato riuscirà ad assorbire eventuali macchie con olio o altri liquidi. Inoltre, elimina i cattivi odori. Ideale anche per i tappeti persiani e quelli pregiati.

Per tappeti piuttosto sporchi, un litro d’acqua e 3 cucchiai di bicarbonato, oppure un litro d’acqua calda e 2 bicchieri di aceto bianco potrebbero risolvere il problema. Versare la miscela in un contenitore spray e spruzzare sulle macchie ostinate. L’aceto è un ottimo sgrassante e disinfettante, inoltre neutralizza anche i cattivi odori e fissa i colori. Per questo motivo, è l’ideale per avere un bucato perfetto. Ecco come andrebbe utilizzato per ottenere i migliori risultati.

Anche la combo con sale grosso e aceto bianco, mescolati in parti uguali, eliminerebbero subito le macchie. Basterà applicare la pasta densa sulla zona da trattare e lasciare agire per 5 minuti. Poi, pulire con un panno in microfibra inumidito in acqua. Dunque, come ravvivare i colori di tappeti in poche mosse.

Tessuti morbidi e delicati

Per i tappeti dal pelo morbido meglio utilizzare il sapone di Marsiglia in scaglie. Con un panno in microfibra leggermente inumidito d’acqua strofinare con delicatezza il sapone sui tessuti. Poi, eliminare i residui di sapone con un altro panno inumidito.

