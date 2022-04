La città metropolitana di Napoli fa parlare di sé nel Mondo del cinema. Dapprima il nome del regista Paolo Sorrentino, nato a Napoli, che ha portato il suo ultimo film «È stata la mano di Dio» ad Hollywood. Non ha vinto nessuna statuetta però pare sia stato comunque molto apprezzato. E potrebbe rifarsi con la partecipazione ai David di Donatello previsti il 3 maggio a Cinecittà e trasmessi in tv.

«Nostalgia»

A Cannes, in barba alle previsioni e ai rumors che non lo avevano affatto considerato, approda il napoletanissimo Mario Martone con il film «Nostalgia». Dunque Napoli protagonista del cinema dal momento che il film è stato girato nel rione Sanità. La trama è ripresa dall’omonimo libro postumo di Ermanno Rea. È la storia di Felice Lasco che rientra nella sua terra d’origine dopo anni trascorsi in Africa e in Medio Oriente. Così s’imbatte in un passato, il suo, che è fatto di persone, luoghi, odori.

Così l’ottima interpretazione di Pierfrancesco Favino s’imbatte nei suoni della sua gente. Nell’animosità chiassosa del rione che quasi lo penetra come un tormento, una voce forte che schiarisce un’identità. Nel libro il protagonista torna al capezzale della madre agonizzante che accompagnerà alla morte con estrema tenerezza. L’interprete dovrebbe poi ripartire ma cede alla calamita del posto natìo. Rivive amicizie e tra queste un caro amico d’infanzia che nel frattempo è diventato camorrista. Nella pellicola emerge anche la figura di un Parroco combattivo. Un film girato nel cuore di Napoli che ha catturato l’interesse di Cannes al punto da volerlo in competizione.

Napoli protagonista del cinema, a Cannes in gara il film girato nel rione Sanità con Pierfrancesco Favino

Si tratta della 75° edizione del Festival di Cannes e si terrà dal 17 al 28 maggio. Il film di Martone è l’unico italiano a concorrere per la Palma d’oro. C’è anche un altro nome italiano, quello di Valeria Bruni Tedeschi, che però concorre con una produzione francese. Per la sezione Cannes Premiere ci sarà Marco Bellocchio con la serie su Aldo Moro. Le previsioni erano diverse e davano per papabile Emanuele Crialese e Pietro Marcello. Invece è il regista napoletano con un movie dalla sua città a far tifare tutti gli italiani per il prestigioso premio. Nel cast di Martone, oltre all’amatissimo Pierfrancesco Favino ci sono, tra gli altri, Francesco Di Leva e Tommaso Ragno.

