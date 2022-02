È senza dubbio uno degli aiutanti naturali migliori da utilizzare in casa. Vanta dozzine di applicazioni casalinghe, oltre a condire i cibi in modo sublime. L’aceto è un vero portento dalle origini antichissime. Si calcola, infatti, che viene preparato da oltre 2.500 anni. Grazie alle sue particolari caratteristiche questo prodotto si utilizza in mille modi diversi. Inoltre, non fa male all’ambiente.

Un ottimo alleato per le pulizie domestiche: dai pavimenti, ai vetri, alle incrostazioni sui rubinetti. È persino utile per i fiori e i vasi ed è molto usato in lavatrice.

Della potenza dell’aceto sul bucato ne avevamo già parlato in diversi articoli precedenti. Ad esempio, ecco come sbiancare capi bianchi e strofinacci da cucina senza candeggina.

Questa miscela naturale è ottima anche per fissare i colori dei capi durante il lavaggio. Per questo motivo, sarebbe opportuno conoscere questi 3 trucchetti geniali e facilissimi per lavare i capi neri senza sbiadirli.

Molti mettono l’aceto in lavatrice per eliminare calcare e incrostazioni. L’aceto, infatti, si presta anche a sciogliere il calcare e le incrostazioni che inevitabilmente si creano in lavatrice a causa dell’acqua.

Tuttavia, in pochi conoscono le regole efficaci per un bucato perfetto e una pulizia davvero adeguata.

Di seguito, quindi, sveleremo perché molti mettono l’aceto in lavatrice per eliminare calcare e incrostazioni e ammorbidire il bucato ma pochi sanno come usarlo al meglio

Per risultati davvero sorprendenti, senza correre il rischio di danneggiare l’elettrodomestico o il bucato, ecco cosa fare.

L’aceto può accompagnare il comune detersivo durante il lavaggio. In questo modo si crea un’azione che pulisce maggiormente i capi e accentua il profumo del detergente.

Bisognerà, dunque, versare in parti uguali acqua tiepida e aceto in una ciotola. Mescolare e poi aggiungere la miscela nello scomparto dell’ammorbidente.

In alternativa, si può versare mezzo bicchiere di aceto direttamente nel cestello. Oltre a pulire, l’aceto disinfetta. Elimina le macchie ostinate dai vestiti e ammorbidisce i tessuti.

Tuttavia, non lascia odori particolari, quindi per un bucato profumato si suggerisce di aggiungere in lavatrice anche qualche goccia di olio essenziale.

Per un maggiore effetto sbiancante si consiglia di aggiungere all’aceto anche qualche cucchiaio di bicarbonato. Un mix spettacolare per ottenere un bucato splendente.

Trucchi per pulire al meglio la lavatrice

Per avere sempre una lavatrice come nuova, pulita e senza cattivi odori bisognerebbe procede in questo modo:

una volta ogni 30 giorni versare una mezza bottiglia d’aceto nel cestello;

impostare un lavaggio a 90° senza la centrifuga.

Inoltre, se diluito con succo di limone e acqua, l’aceto può aiutare nella pulizia delle vaschette e delle guarnizioni dell’oblò. Luoghi molto spesso dimenticati ma colpiti sempre dallo sporco e dalla muffa.

Controindicazioni

L’aceto e il detersivo per il bucato non dovrebbero essere utilizzati insieme. Data la sua natura acida, neutralizzerebbe l’effetto del detersivo. Per questo motivo, sarà meglio aggiungere l’aceto nella vaschetta dell’ammorbidente, così da subentrare dopo l’azione del detersivo.

