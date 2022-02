Come lavare i cuscini con l’imbottitura di cotone, lana o piume in lavatrice per allontanare acari e possibili allergie

Trovare la posizione giusta per dormire è davvero importante per avere un buon sonno. Adagiare la testa sopra un cuscino morbido e comodo è una sensazione piacevolissima per il nostro corpo. C’è chi addirittura il cuscino preferito se lo porta dietro, quando è costretto a dormire fuori casa.

Inoltre, oggigiorno il mercato offre tantissime tipologie di cuscino che si adattano a tutte le esigenze.

Molto gettonati i guanciali in lattice, tendenzialmente anche meno attaccabili dagli acari della polvere e dallo sporco.

Gli acari, i nemici invisibili

Impossibile vederli ad occhio nudo, eppure gli acari e i batteri si annidano e prolifero praticamente ovunque. I cuscini, così come le lenzuola e soprattutto i materassi del nostro letto sono il covo perfetto per gli acari. Questi ultimi, infatti, si nutrono anche dei residui di pelle che quotidianamente perdiamo durante la nostra vita.

Non tutti sanno, poi, che gli acari arrivano a deporre anche 300 uova al giorno. Debellarli, però, è un’impresa davvero ardua. Tuttavia, sarà possibile ridurre di molto il problema adottando qualche piccolo trucchetto.

Prima di vedere come lavare i cuscini con l’imbottitura, bisognerebbe soffermarsi anche su un altro aspetto.

Ogni quanto lavare i cuscini del letto per averli sempre puliti e profumatissimi? Di questo ne avevamo già parlato in un articolo precedente.

Come lavare la biancheria

Lenzuola e federe andrebbero lavate a temperature superiori ai 60 gradi e una volta a settimana. Inoltre, per evitare la proliferazione degli acari, servirebbe mantenere una temperatura in camera pari a 20 gradi.

Inoltre, anche la ventilazione della stanza è importante. Ovviamente, nel periodo invernale sarà difficile mantenere questi standard. Tuttavia, è sempre opportuno ricordare che una temperatura adeguata riduce lo sviluppo di acari anche del 10%. Inoltre, un buon lavaggio contribuirà ad eliminare il problema.

Lo conferma anche la Fondazione Veronesi che propone i metodi migliori, secondo gli esperti, per pulire i cuscini.

Ecco, infatti, come lavare i cuscini con l’imbottitura di cotone, lana o piume in lavatrice per allontanare acari e possibili allergie

L’ideale sarebbe un lavaggio a secco dell’imbottitura (che possiamo fare a casa acquistando dei kit di lavaggio a secco che si trovano in commercio). Poi, un lavaggio con acqua senza detergenti, oppure con prodotti delicati. Infine, dopo l’asciugatura inserire il cuscino in fodere anti-acari. In questo modo, avremmo eliminato gran parte degli acari.

Buone norme da rispettare

Sempre secondo gli esperti della Fondazione Veronesi, nella stanza da letto andrebbero eliminate moquette, tappeti e puliche. Insomma, tutto ciò che può diventare accumulatore di acari.

Non tutti sanno, infine, che l’aspirapolvere dovrebbe essere dotata di un filtro anti-acaro. Da evitare assolutamente il classico binomio “scopa e paletta”, non adatto per far sparire la polvere.

