Il forno è amore e odio per tantissime persone. È amore fin quando ci serve per preparare le nostre splendide ricette o per riscaldare un semplice secondo piatto. I dolori, però, arrivano nel momento in cui bisogna pulirlo. Non è un procedimento semplicissimo, soprattutto a causa delle incrostazioni di cibo e degli odori, difficili da eliminare.

Almeno pulire e disincrostare quello a microonde è semplicissimo, grazie a questo super ingrediente naturale. Tornando al forno classico, invece, una delle sue parti più difficili da sgrassare è proprio il vetro. Ecco, quindi, il metodo per lucidarlo in pochi minuti e senza fatica con questo metodo economico e naturale.

Un’altra parte molto difficile da pulire all’interno del forno, però, sono le griglie e le teglie. Purtroppo, infatti, capita spesso che, questi strumenti, si riempiano di macchie nere, molto difficili da rimuovere. Molte persone, per risolvere questo problema, iniziano a grattare con una spugnetta in modo molto aggressivo. In questo modo, però, si rischia di graffiare le superfici.

Per rimuovere con facilità queste brutte incrostazioni, svelando la faccia pulita dei nostri utensili, avremo bisogno solo di qualche trucchetto. Ecco cosa dovremo fare.

Come pulire teglie del forno incrostate, griglie e leccarde in alluminio senza grattare e senza utilizzare detersivi

La prima miscela che potremo utilizzare per pulire le teglie del forno in modo totalmente naturale la prepareremo comodamente a casa. Dovremo unire in una ciotola 2 parti uguali di acqua distillata e 1 di bicarbonato. Mischiando questi ingredienti, noteremo che si creerà una miscela morbida e pastosa, simile a una crema.

Questo composto semplicissimo basterà per sciogliere le incrostazioni, anche quelle più resistenti. In buona sostanza, dovremo solo stendere questa miscela cremosa sulla teglia in alluminio da pulire. Dopo aver lasciato agire il composto per almeno 90 minuti, potremo prendere una spugna morbida, e iniziare a rimuovere i residui di sporco.

In questo caso, non servirà grattare con foga, perché lo sporco verrà via molto facilmente. Questo metodo è perfetto anche per pulire le griglie e le leccarde, sempre in alluminio.

Un altro metodo davvero potentissimo

Ora vedremo come pulire le teglie del forno incrostate e le griglie con un metodo della nonna, ancora più semplice.

In questo caso lasceremo a bagno i contenitori e le griglie all’interno di una soluzione fatta di acqua e succo di limone, per almeno 10 minuti. Dopodiché tireremo i vari attrezzi fuori dall’acqua e distribuiremo sulla loro superficie del sale grosso, che bagneremo con dell’altro succo di limone.

Lasceremo agire ancora per qualche minuto e finalmente potremo rimuovere lo sporco. Le nostre teglie, le leccarde e le griglie, finalmente, saranno lucide come quando le abbiamo comprate.

