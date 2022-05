Quando l’età avanza, diventa più difficile dimagrire. Se prima potevamo mangiare molto di più senza rischiare di ingrassare, oggi dobbiamo stare più attenti all’alimentazione. Il cibo, infatti, ci serve anche per reintegrare vitamine e minerali importanti per la nostra salute. A tal proposito, tutti dovremmo provare questo squisito contorno di stagione, ottimo per reintegrare la vitamina A e prevenire l’osteoporosi.

Un altro fattore fondamentale per stare bene è fare movimento. Non stiamo parlando di eseguire attività fisica in maniera esagerata, poiché spesso basta anche solo una camminata di 30 minuti, se fatta in questo modo.

Camminare, infatti, è il modo migliore e più veloce per mantenersi in forma e perdere peso. Con queste scarpe, poi, sarà ancora più facile e comodo camminare, perché non sovraccaricheremo le nostre articolazioni.

È molto simile alla camminata lo sport di cui stiamo per parlare. Gli esperti lo consigliano perché sarebbe l’ideale per tonificare i muscoli e per aiutare il metabolismo, senza sovraccaricare ginocchia e altre articolazioni. Ecco di cosa stiamo parlando.

Anche dopo i 50 anni, per bruciare calorie, dimagrire e tonificare senza mettere in pericolo le articolazioni potremmo provare questo sport efficace

Lo sport è importante, oltre che per preservare la forma fisica, per mantenere il corpo in salute.

Lo sport e, in generale, il movimento fisico, avrebbero effetti positivi sull’attività cardiaca, sulla circolazione, la pressione e tanto altro. Senza contare quanto muoversi aiuterebbe a sentirsi vitali e più carichi, oltre che più felici. Infatti, allontanerebbe lo stress, ma anche la depressione e l’ansia.

In particolare, gli sport più efficaci in questo senso sarebbero quelli eseguiti in esterno. La marcia, ad esempio, sarebbe uno dei migliori sport da eseguire fuori casa, soprattutto dopo i 50 anni.

Gli effetti benefici della marcia

La marcia è una sorta di “camminata più evoluta”. Si svolge, appunto, camminando in modo ritmato e sostenuto, senza perdere il contatto con il suolo.

Gli effetti benefici di questa disciplina sportiva sono molteplici e non riguardano solo la salute cardiovascolare e il controllo del peso. La marcia, infatti, sarebbe utile anche per tonificare i muscoli.

Il tutto, però, avrebbe un immenso grande vantaggio. Infatti, non si sovraccaricherebbero le articolazioni: l’impatto con il suolo, infatti, non sarebbe traumatico come quello, ad esempio, della corsa.

Ciò, ovviamente, aiuterebbe a proteggere le articolazioni, in particolare le ginocchia e le caviglie, ma anche la schiena. Ecco perché anche dopo i 50 anni, per bruciare calorie, dovremmo considerare la marcia, una disciplina sportiva che regala vantaggi evidenti.