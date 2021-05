Utilizziamo il forno tutti i giorni, per cuocere o scaldare varie pietanze.

Per questo motivo, è normale che sia pieno di incrostazioni di unto e sporco di vario genere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

A volte capita di avvertire una puzza di bruciato provenire dal forno, ed è proprio lo sporco a causare questi cattivi odori.

Oltre al forno vero e proprio, anche il vetro può sporcarsi. Proviamo per un attimo a guardare all’interno del nostro forno. Riusciamo a vedere il tutto chiaramente o la nostra vista è ostacolata da macchie più o meno grossolane sul vetro?

Non fingiamo, è un problema che riguarda tutti. Non è piacevole lavare il forno e, per questo, si tende sempre a rimandare a data da destinarsi questa fastidiosa faccenda domestica.

Ecco perché abbiamo pensato a un metodo semplice e veloce per pulire il vetro del forno. Ci serviranno solo due prodotti che abbiamo tutti in casa. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Ecco come pulire perfettamente il vetro incrostato del forno in pochi minuti e senza fatica con questo metodo naturale e incredibilmente economico.

No ai detersivi tossici e velenosi

Il metodo che stiamo per suggerire non prevede l’utilizzo dei normali detergenti. La maggior parte di questi, infatti, sono veri e propri detersivi che inquinano l’ambiente e danneggiano la nostra salute e quella dei nostri cari.

Poiché il vetro del forno deve stare a contatto coi cibi, è meglio non utilizzare detergenti artificiali ma prodotti naturali. Oltretutto, questi ultimi, spesso si rivelano anche molto più efficaci dei concorrenti industriali.

Il rimedio è anche economico

Gli unici due ingredienti che ci serviranno li utilizziamo tutti i giorni in casa, per diverse funzioni. Il primo è un agrume, l’altro è un prodotto dai mille utilizzi. Capito di cosa si tratta? Stiamo parlando, ovviamente, del limone e del bicarbonato.

L’azione disinfettante del limone e quella pulente del bicarbonato creeranno una miscela portentosa che scioglierà in pochi minuti il grasso e lo sporco.

Come utilizzarli

Uniamo il succo di limone al bicarbonato e, dopo aver miscelato accuratamente il tutto, mettiamo il nostro composto sul vetro. Lasciamo agire per qualche minuto, dopodiché potremo strofinare il vetro con un panno delicato e umido.

Con un po’ di olio di gomito, le macchie e lo sporco andranno via, e il vetro del nostro forno tornerà come nuovo. Ecco come pulire perfettamente il vetro incrostato del forno in pochi minuti e senza fatica con questo metodo naturale e incredibilmente economico.

In questo modo potremo nuovamente controllare senza problemi la cottura dei nostri cibi senza alcun ostacolo visivo. Provare per credere!

Approfondimento

Ecco come pulire perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che abbiamo tutti in bagno