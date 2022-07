Luglio per moltissime persone è sinonimo di vacanze. In questi giorni spiagge, borghi, città d’arte sono piene di turisti alla scoperta delle perle del nostro straordinario Paese. Ma soprattutto a caccia della foto perfetta per rendere una vacanza davvero indimenticabile. Per farla serve soltanto una cosa: uno smartphone con una fotocamera all’altezza della situazione. Ma soprattutto una fotocamera con una lente libera dallo sporco. Quindi ecco come pulire la lente della fotocamera smartphone. In appena 2 minuti senza usare alcool o altri prodotti chimici potremmo dire addio a sporco, condensa e polvere.

Togliere polvere e sabbia dalla fotocamera è un gioco da ragazzi

Siamo pronti per la nostra giornata di mare. Abbiamo messo nella borsa il telo, il pranzo e il cappello e abbiamo scaricato sullo smartphone le app perfette per passare una vacanza da sogno. Adesso dobbiamo capire come pulire la fotocamera per essere sempre pronti a scattare foto di alto livello.

Iniziamo dalle cose da non fare assolutamente. Ovvero pulire la lente con il telo mare o con una maglietta. Rischiamo di graffiarla o di danneggiare i connettori. Molto meglio usare un comune pennellino da trucco o un panno in microfibra. Il primo riuscirà a togliere tutti gli elementi solidi sulla lente. Il secondo ci aiuterà a togliere anche i residui di grasso e sudore.

Usiamo la salvietta degli occhiali

Se portiamo al mare gli occhiali da sole oppure indossiamo degli occhiali da vista avremo sicuramente con noi una salvietta umidificata. Ebbene possiamo usarla anche per la fotocamera dello smartphone. Le salviette per gli occhiali sono pensate appositamente per non danneggiare le lenti e per non lasciare graffi. Per questo motivo potrebbero diventare le nostre migliori alleate per il telefono. E non lasceranno nemmeno aloni che potrebbero rendere le fotografie sfocate e poco nitide.

Come pulire la lente della fotocamera smartphone da sporco e condensa in 2 minuti e senza alcool e prodotti chimici

La condensa è un problema decisamente comune se teniamo lo smartphone al caldo e in spiaggia per molte ore. Ma anche per questa evenienza abbiamo a disposizione un rimedio completamente naturale per risolvere la situazione senza dover ricorrere all’assistenza. Ovvero il riso. Forse in questo caso due minuti non saranno sufficienti ma proviamo a spegnere il telefono e a immergerlo in una ciotola di riso. Una notte di “immersione” dovrebbe essere sufficiente per togliere tutta l’umidità e salvare la nostra preziosa fotocamera.

