Il fiore più popolare al Mondo non è solo bello, ma ci rende anche belli, perché la sua acqua essenziale è uno dei prodotti di bellezza più utilizzati e famosi.

Stiamo parlando dell’acqua di rose che viene creata durante la produzione del prezioso olio di rose, ed è quindi in realtà un sottoprodotto, ma di ottima qualità.

Questo prodotto ha innumerevoli proprietà positive da cui possiamo trarre vantaggio. Scendiamo nei dettagli.

Come usarla

Il fiore più popolare al Mondo non è solo bello, è anche utile. L’acqua di rose è un prodotto naturale e può essere utilizzato quotidianamente per la cura della pelle, ad esempio come tonico per il viso, acqua detergente e idratante. Basta applicarla su un batuffolo di cotone e strofinare delicatamente sul viso, oppure spruzzarla su viso e corpo con un atomizzatore.

Si dice che l’acqua di rose restringa i pori, riduca l’infiammazione e anche la produzione di sebo. Inoltre ha un affetto idratante e antiossidante.

È il prodotto ideale per chi soffre di pelle impura o secca. Questo prodotto naturale ha anche uno splendido effetto rimpolpante e lascia la pelle fresca e carnosa, facendo sparire anche le piccole rughe.

Il fiore più popolare al Mondo non è solo bello, ma ci rende belle, scopriamo come usare l’acqua di rose

A fine giornata l’acqua di rose può essere utilizzata come struccante, per rimuove efficacemente trucco e sporco. Se si mescola un po’ di acqua di rose a qualche goccia di olio di cocco, si potrà rimuovere anche il trucco waterproof.

L’acqua di rose può essere utilizzata anche dagli uomini dopo la rasatura, prevenendo fastidiosi problemi come brufoli e pelle arrossata.

Pochi sanno questo tipo di idrolato può essere usato anche come collutorio, perché è in grado di combattere l’alitosi e le gengiviti grazie al suo effetto antibatterico.

E se potessimo dire addio anche alla forfora grazie all’acqua di rose? Anche questo è possibile, basta tamponare i capelli con quest’acqua dopo il lavaggio, per ottenere capelli splendenti, incantevoli e profumati.

Ci sono anche altri rimedi della nonna per risolvere il problema della forfora.

Il meraviglioso profumo delle rose fa bene anche alla nostra anima. Sarà sufficiente spruzzarne un po’ nell’aria per provare una sensazione di serenità.

Spruzzata sul cuscino, invece, si dice che aiuti a dormire meglio, calmando l’irrequietezza e l’ansia interiore.

Infine, in estate, sarebbe utile conservare una bottiglietta con nebulizzatore piena di acqua di rose in frigo, per spruzzarla sul viso durante le giornate più calde e godere del suo effetto rinfrescante e tonificante.

Lettura consigliata

Come potremmo mantenerci in forma dopo i 50 anni con gli alimenti giusti e lo sport giusto per il proprio fisico