Stiamo vivendo l’ennesima settimana caldissima di questa torrida estate 2022. Per i fortunati che sono in vacanza è il clima ideale per godersi mare e spiagge. Chi sta ancora lavorando, invece, attende il fine settimana come una vera e propria benedizione. E le stelle ci danno qualche motivo in più per far salire l’attesa. Perché è in arrivo un weekend pieno di quattrini e incontri fortunati per 3 segni zodiacali. Situazione diametralmente opposta per Toro e Acquario che dovranno lottare con una Luna decisamente ostile.

Arrivano 3 giorni da dimenticare per Acquario e Toro

Il fine settimana in arrivo conferma una previsione di qualche giorno fa: gli Acquario sono tra i segni flop di luglio. Già da venerdì la Luna si rivolterà contro i nati sotto questo segno riportando a galla questioni irrisolte del passato. Un umore funereo che si ripercuoterà anche sul lavoro dove non mancheranno liti col capo e con i colleghi.

Il Toro è uno dei segni più impulsivi dello zodiaco. Questo weekend, però, dovrà imparare a contare fino a 10. Saturno, Urano e Luna saranno in opposizione causando non pochi problemi a livello sentimentale ed economico. Sono assolutamente da evitare le decisioni impulsive e affrettate. Le conseguenze negative potrebbero prolungarsi a lungo.

Piovono soldi e fortuna sul Cancro

I nati in questi giorni sotto il segno del Cancro sono destinati a trascorrere un compleanno indimenticabile. L’accoppiata Sole e Luna favorirà incontri che potrebbero far svoltare la vita amorosa e quella lavorativa. Nel frattempo Plutone favorevole renderà il Cancro decisamente attraente. Meglio sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno tra venerdì e sabato.

Weekend pieno di quattrini e incontri fortunati per 3 segni zodiacali mentre Toro e Acquario lotteranno con una luna cattivissima

Finalmente la Luna entra nello Scorpione e inizia a regalare gioie ai nati sotto questo segno. Venerdì e sabato saranno giorni perfetti per impegnarsi e lavorare su un progetto ambizioso. I soldi per finanziarlo potrebbero arrivare da un’entrata inaspettata o da una vincita economica. Domenica, invece, sarà il giorno perfetto per rilassarsi in compagnia del partner e degli amici più stretti.

Molto bene anche il weekend del Capricorno che sarà dinamico come non mai. Venere e Mercurio renderanno le cose elettrizzanti sul lavoro e potrebbero far fruttare un investimento fermo da tempo. Una Luna avventurosa, invece, convincerà il Capricorno a organizzare una toccata e fuga nella natura per ricaricare le energie. Attenzione a non esagerare perché la prossima settimana sarà davvero decisiva per il resto dell’estate.

