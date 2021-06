Ormai gli smartphone sono diventati i nostri inseparabili compagni di avventura. Con un telefonino dalla buona memoria possiamo fare di tutto. Paghiamo le bollette, leggiamo i giornali, ascoltiamo la musica. Abitudini che ci porteremo anche in spiaggia quest’estate. Ecco perché noi di ProiezionidiBorsa abbiamo selezionato le migliori app per affrontare al meglio le vacanze. Sono queste le migliori 5 app da scaricare per un’estate all’insegna del relax. E alcune potrebbero anche farci guadagnare qualcosa.

Google Maps offline e Around me

In estate capita spesso di scegliere una location per le vacanze e poi non sapere come muoversi nei paraggi. Non succederà più se scegliamo Google Maps Offline e Around Me. Con la prima possiamo scaricare sul telefono la mappa del luogo che visitiamo. Dopo aver effettuato il download avremo la mappa a disposizione anche senza collegarci a internet.

La seconda ci permetterà con pochi click di trovare i principali luoghi d’interesse nei paraggi. Ovvero hotel, spiagge, negozi, musei e attrazioni culturali.

Sono queste le migliori 5 app da scaricare per un’estate all’insegna del relax: controllare le finanze e aiutare l’ambiente

Se non vogliamo stressarci con il controllo del budget e vogliamo tenere sotto controllo le spese in vacanza possiamo scegliere Monefy. Semplice da utilizzare e molto intuitiva, ci permetterà di classificare le uscite per data e destinazione.

Per eliminare per sempre le fastidiose chiamate e i messaggi commerciali dei call center scarichiamo Truecaller. Riconoscerà in automatico il mittente e lo bloccherà. Un’app fondamentale per godersi al massimo il relax al mare.

Se amiamo l’ambiente e non disdegniamo di guadagnare qualcosa proviamo a scaricare CleanWorld. L’app è stata creata da un giovane italiano ed è veramente geniale. Quando troviamo dei rifiuti in spiaggia fotografiamoli e carichiamo l’immagine sull’app. La segnalazione arriverà alle autorità competenti che faranno scattare le contromisure necessarie. Ma non solo. Con le segnalazioni contribuiremo al monitoraggio della zona e dopo un certo numero di foto inviate riceveremo un bonus monetario.

L’app ideale per chi ama esplorare e vuole contribuire ad aiutare il pianeta.