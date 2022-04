Provvedere alla pulizia del forno è sempre un’impresa piuttosto scocciante. Residui di cibo, incrostazioni, grasso bruciato e attaccato alle pareti, oltre ai cattivi odori, non sono facili da eliminare. La situazione, poi, si complica quando il tempo scarseggia e bisogna darsi da fare per raggiungere buoni risultati in pochi minuti.

Ovviamente, la sola pulizia del forno non basta per avere una cucina brillante e profumata. Sicuramente, anche lavelli e rubinetti dovranno essere puliti ed asciugati con cura, ogni volta! In questo modo si eviterà la formazione di quelle antiestetiche macchie di calcare. A tal proposito, ecco come togliere il calcare da rubinetti e lavelli in 1 minuto con 1 solo trucchetto semplicissimo.

La pulizia, poi, continua con il piano cottura, ma attenzione a quest’errore banale ma molto comune che rovina l’acciaio e che molti commettono senza saperlo.

Tornando al forno, è giunto il momento di tirar su le maniche e usare un po’ di olio di gomito per sgrassarlo alla perfezione.

Quindi, ecco come pulire il forno e la serpentina in soli 5 minuti, eliminando subito incrostazioni e grasso bruciato con questi formidabili trucchetti della nonna

Sappiamo bene che in commercio esistono tantissimi prodotti specifici per la pulizia del forno. Tuttavia, i rimedi della nonna sono, molto spesso, l’arma vincente che ci farà risparmiare tempo e denaro. Partiamo dalla pulizia della residenza che potrebbe apparire piuttosto fastidiosa. A causa della sua forma, sulla serpentina lo sporco s’insinua in angoli difficili da ripulire. Secondo questo rimedio della nonna, invece, basteranno solo 5 minuti.

Occorrente

sapone liquido per piatti;

bicarbonato di sodio;

spazzolino;

panno in cotone.

In una ciotola, creare una pasta densa con bicarbonato e detersivo per piatti. Mescolare e passare questa crema sulla serpentina, strofinando pian piano con lo spazzolino. Bisognerà poi risciacquare con acqua e asciugare bene con il panno in cotone. In un attimo, potremmo dire addio a sporco e grasso bruciato.

Per pulire l’interno del forno ed eliminare i cattivi odori, invece, si consiglia di mescolare un bicchiere di aceto bianco con mezzo bicchiere di sale da cucina. Mescolare e versare in un contenitore spray. Poi, spruzzare sulle superfici del forno e lasciare agire 5 minuti. Poi, pulire con una spugnetta imbevuta di acqua, asciugare con un panno in cotone ed il gioco è fatto.

