Probabilmente, la battaglia contro il calcare è una delle più fastidiose per chi si occupa della casa. Aloni, goccioline e macchie tempestano, quotidianamente, i rubinetti e i lavelli ed è difficile combattere contro la formazione del calcare.

Oggigiorno, poi, con quella frenesia che caratterizza la società moderna, c’è sempre meno tempo da dedicare alle faccende domestiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Pochi minuti a disposizione e 1.000 pulizie da fare: questa è la verità! Ci si organizza come si può, destreggiandosi di qua e di là e cercando disperatamente di seguire la tabella di marcia.

Pulizie e consigli

Come tutti sanno, il bagno e la cucina sono gli ambienti tra i più vissuti di tutta la casa. Ogni 2, 3 giorni è necessaria una pulizia profonda degli spazi. Un’operazione fondamentale per mantenere alto il livello d’igiene generale all’interno delle mura domestiche

Per la pulizia della casa, molto spesso, ci affidiamo alle nonne. Donne di una certa esperienza che conoscono moltissime astuzie casalinghe.

Ad esempio, non tutti sanno che per pulire e disinfettare alla perfezione cucina, sanitari, pavimenti e vetri basta questo trucchetto facile, naturale ed economico.

Sempre le nonne, poi, hanno suggerito questo trucchetto molto veloce per far risplendere i vetri della doccia.

Un piccolo consiglio anche per chi ama spesso cuocere i cibi in forno. Ecco, infatti, come pulire il forno incrostato in meno di 5 minuti con un metodo molto semplice.

Come togliere il calcare da rubinetti e lavelli in 1 minuto con 1 solo trucchetto semplicissimo

Per quanto riguarda le incrostazioni di calcare, la situazione si complica.

Ricordiamo, innanzitutto, che il calcare si presenta come una patina dura, dal colore bianco che si deposita su tutte le superfici di oggetti che prevedono un passaggio dell’acqua a contenuto calcareo.

Dunque, tubature e lavelli sono particolarmente esposti al problema. Trovare una soluzione efficace, economica e che non rovini i materiali è davvero importante.

Di seguito, mostreremo come togliere il calcare da rubinetti e lavelli in 1 minuto con 1 solo trucchetto semplicissimo.

Questo rimedio per dire addio al calcare è davvero semplice e si avvale di due ingredienti che sicuramente abbiamo già in casa.

Attenzione, però, è doveroso sottolineare che stiamo parlando di rubinetti e lavelli in acciaio. Per cui, prima di utilizzare qualsiasi metodo per eliminare il calcare si consiglia sempre di verificare il materiale di cui sono fatti questi oggetti, per evitare di graffi o danni permanenti.

Fatta questa premessa, passiamo al trucchetto della nonna. Ci serviranno 3 cucchiai di sale da cucina e qualche goccia di un comune detersivo per i piatti.

Adagiare il sale sul lavello, versarci sopra il detersivo. A questo punto, con il lato liscio della spugna da cucina strofinare velocemente, senza fare troppa pressione sull’acciaio. Poi, sciacquare con abbondante acqua ed è ecco che il calcare svanisce in un minuto.

La miscela di sale e detersivo è una vera bomba contro le incrostazioni. Non resterà che asciugare il piano con un foglio di carta assorbente, oppure con uno strofinaccio di cotone pulito. Stesso procedimento va fatto per i rubinetti.