Come pulire il filtro della lavatrice in 3 minuti-proiezionidiborsa.it

Come pulire il filtro della lavatrice in 3 minuti. Risparmi 120 euro ed elimini i cattivi odori

La lavatrice è un elettrodomestico utilissimo in casa, ma richiede anche la nostra cura. Il filtro è una parte spesso trascurata. Eppure tenerlo pulito ci fa risparmiare soldi e allontana i cattivi odori.

In Italia tutte le famiglie hanno una lavatrice e un frigorifero in casa. La lavatrice consuma acqua ed elettricità, ma ci risparmia tanta fatica. Bisogna però anche mantenerla efficiente ed evitare i guasti.

Risparmi 120 euro pulendo il filtro

Il filtro della lavatrice, come dice il nome stesso, filtra sporcizia e piccoli oggetti che a volte escono fuori dalle tasche di qualche indumento in lavaggio. Capita che mettendo un pantalone nel cestello, possiamo aver dimenticato nelle tasche qualche moneta. Oppure che un foglietto assorbi-colore sia andato a finire nel vano filtro. La pulizia periodica del filtro ci permette di eliminare questo materiale, insieme a residui di sporcizia che si trovano al suo interno.

Se non facessimo questo lavoro allora potrebbe succedere che la lavatrice cominci a funzionare male e che i cattivi odori diventino anche molto persistenti. Potremmo anche risparmiare soldi evitando di chiamare l’assistenza o un tecnico manutentore per eventuali problemi. Infatti gli oggetti che finiscono nel filtro a lungo andare si potrebbe danneggiare la pompa di scarico della lavatrice. Saremmo costretti a chiamare un tecnico per sostituirla. Fra il cambio di pompa e il lavoro del tecnico potremmo spendere anche 120 euro. Cosa che potremmo evitare semplicemente lavando il filtro ogni tanto. Vediamo come pulire il filtro della lavatrice in 3 minuti.

Dove si trova il filtro della lavatrice

Per individuare la posizione del filtro della lavatrice dobbiamo guardare in basso all’elettrodomestico. Sulla parte frontale, dov’è l’oblò e in basso, possiamo trovare o una piccola scatoletta o una striscia di metallo. Apriamo tirando verso il basso la parte alta dello sportellino. Se invece si tratta della striscia metallica, allora lo faremo con l’aiuto di un coltello da cucina o un cacciavite, per fare leva e aprire. Prima di aprire il filtro stacchiamo la presa di corrente e per precauzione anche la valvola dell’acqua che rifornisce la lavatrice.

Come pulire il filtro della lavatrice in 3 minuti e facilmente

Una volta aperto il vano filtro, noteremo una manopola rotonda. È quella la parte esterna del filtro che sviteremo lentamente. Questo perché dal filtro uscirà dell’acqua sporca. Perciò prima di fare questa operazione poniamo sotto il vano filtro un panno per lavare i pavimenti. Il filtro lo poggeremo a parte per poi pulirlo. Invece con un panno multiuso o di microfibra puliremo il vano filtro. Ci saranno delle incrostazioni di sporcizia e forse qualche oggetto. Poi passiamo a pulire il filtro sotto il getto d’acqua del rubinetto, aiutandoci con lo stesso panno.

Finita l’operazione di pulizia avviteremo di nuovo il filtro, chiuderemo lo sportellino e apriremo la valvola dell’acqua. Potremo anche versare dell’acqua nel cestello della lavatrice per verificare se il filtro tiene ed è ben chiuso. In caso contrario lo riavviteremo di nuovo.

Ogni quanto tempo pulire il filtro della lavatrice

Questa operazione di lavaggio del filtro va fatta due volte all’anno o meglio ogni quattro mesi. Si potrà fare anche in 3 minuti, se non è la prima volta, e ci permette di tener lontani i cattivi odori e anche i lavori di riparazione. La nostra lavatrice sarà così sempre efficiente risparmiando anche sulle bollette.