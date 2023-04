Con questa moneta puoi partire in vacanza. Controlla fra gli spiccioli, forse l’hai già in tasca!

Con questa moneta potresti realizzare la tua vita e andare in vacanza o addirittura comprare casa. Quante monete ci passano tra le mani ogni giorno senza sapere che potrebbero valere anche una fortuna.

Sono sia gli euro che utilizziamo ogni giorno, ma anche quelle che forse sono chiuse in un vecchio borsellino o nel cassetto della scrivania dei nonni.

Gli spiccioli li abbiamo sempre tra le mani, che dobbiamo acquistare un giornale oppure un caffè. Ma abbiamo mai pensato che una di queste monete potrebbe essere rara e valere moltissimo? Il valore di una moneta infatti è dato non solo dalla tiratura, cioè il numero di esemplari prodotti, ma anche a volte da piccoli difetti di conio. Un occhio esperto se ne accorgerebbe subito, ma a noi basterebbe avere un po’ di pazienza, prima di lasciare andare la nostra moneta.

Occhio alle monete italiane più rare

Le monete italiane che valgono molto sono quelle realizzati intorno agli anni 50. Quelle di maggior valore sono proprio le 50 lire. L’esemplare si riconosce subito per la figura del dio vulcano, che nudo batte il ferro sull’incudine con un martello.

Di queste monete ne sono state realizzate diverse negli anni e quella del 1956 può avere un valore di 110 euro. Se trovi la moneta del 1958 puoi ricavarne 2.000 euro e con questa moneta puoi partire in vacanza.

Il valore di questa moneta aumenta ancora se trovassimo l’esemplare del 1950 venduto nel 2013 a 3.450 euro. Un esemplare del 1953, appartenente ad una prova di conio, fu venduto a 11.800 euro.

Occhio perciò alle monete italiane antiche che possono nascondere veramente delle piccole fortune.

Con questa moneta puoi partire in vacanza, controlla!

Alcune monete da 2 euro hanno una certo valore e conviene sempre guardare bene nelle proprie tasche. Soprattutto se ci capitano tra le mani i 2 euro del Vaticano, dell’anno 2005 che commemorano la Giornata mondiale della gioventù, tenutasi nella città di Colonia. Hanno un valore di 300 euro e sono abbastanza diffuse.

La zecca del Principato di Monaco ha coniato i 2 euro di Grace Kelly nel 2007, a 25 anni dalla sua morte. Il suo valore può raggiungere i 2.500 euro.

Le monete più rare e di valore al Mondo

Niente però in confronto con quelle che sono le monete più rare al Mondo. Al primo posto troviamo 1 dollaro del 1794 detto Flowing Hair Silver Dollar, ovvero il Dollaro dai capelli fluenti. Questa rara moneta prodotta in America è stata venduta per ben 10 milioni di dollari. Ci si potrebbe comprare un castello!

Vi è poi un esemplare unico di una moneta in oro chiamata Double Eagle. Questa fu venduta per 7,6 milioni di dollari.

Ma a parte le monete d’oro molto rare che hanno un valore importante, ve ne sono altre di valore nominale infimo ma il cui prezzo è stratosferico. Ad esempio i 5 centesimi statunitensi del 1913 noti col nome di Liberty Head Nickel. Questa moneta fu venduta per ben 4,5 milioni di dollari. Delle cifre che in Italia è possibile vincere solo al Superenalotto.

Se perciò possiedi una di queste monete puoi dirti ben fortunato!