Angelina Jolie alla casa Bianca, il look è da vera star

Angelina Jolie, attrice di fama internazionale, è stata ospite di Joe Biden alla Casa Bianca con il figlio Maddox. Per l’occasione ha sfoggiato un outfit total white da sposa che ha stregato i fan.

Angelina Jolie, attrice di fama internazionale, è stata ospite di Joe Biden alla Casa Bianca con il figlio Maddox. Insieme hanno partecipato alla cena di Stato organizzata in onore del presidente della Corea del Sud Yoon Suk-Yeol per festeggiare il 70esimo anniversario dell’alleanza USA-ROK. Una serata sontuosa e in grande stile che ovviamente ha richiesto un outfit speciale. La presenza del figlio non è un caso. Infatti Angelina Jolie e Brad Pitt hanno adottato Maddox in Cambogia nel 2002. Egli è da poco tornato negli Stati Uniti da Seoul, dove frequenta la facoltà di biochimica alla Yonsei University, una delle università più prestigiose della Corea.

Una serata unica nel suo genere

I vari guest sono entrati alla Casa Bianca prima passeggiando nel giardino Jacqueline Kennedy nell’ala est e poi sono stati guidati verso un cocktail prima di sedersi a cena nella sala est. Alla cena di Stato il presidente Yoon Suk-Yeol si è esibito cantando il successo “American Pie” di Don McLean. Nessuna canzone da parte di Biden che però, dopo aver invitato Yoon a salire sul palco per cantare il classico americano, gli ha regalato una chitarra autografata proprio da Don McLean. La cena, poi, si è conclusa con uno spettacolo di Norm Lewis, Lea Salonga e Jessica Vosk, che hanno incantato il pubblico con una selezione di classici di Broadway.

Angelina Jolie alla casa Bianca

L’attrice di certo non poteva che indossare una mise elegantissima. Per l’occasione ha scelto infatti un abito quasi da sposa. Il figlio ha optato per un classico completo nero. Un vero e proprio matrimonio, che segna il ritorno in patria dell’amato figlio. Infatti, quando Maddox è partito per la Corea, Angelina ha sofferto moltissimo e vederlo oggi di nuovo al suo fianco può solo che riempirle il cuore.

Ovviamente le aspettativa erano molto alte e così per l’occasione Angelina non ha rinunciato allo stile. Ha scelto di indossare un lungo abito di seta bianco etereo: un modello con la gonna ampia e morbida, con scollo a V e un drappeggio all’altezza della vita. Vero tocco di stile è stata la giacca, ha indossato infatti una giacca smoking doppiopetto crop e vintage, con i revers trapuntati di Chanel. Marchio che ultimamente è stato scelto anche dalla figlia di Lionel Richie per il suo matrimonio.