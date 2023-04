Sui mercati azionari americani le resistenze continuano a dettare legge: cosa potrebbe accadere nel breve/medio/lungo periodo?

Un’altra settimana, un altro mese sono passati a Wall Street, ma su mercati azionari americani le resistenze continuano a dettare legge. Il grafico mensile da questo punto di vista è abbastanza impressionante. Si può notare come dalla prima metà del 2021 le quotazioni del Dow Jones sono come stregate dalle resistenze e non riescono ad andare oltre. Poiché questa situazione di incertezza va avanti da molto tempo, qualunque sia la direzione che il mercato deciderà di prendere potrebbe essere caratterizzata da una forte accelerazione. La prudenza, quindi, in questa fase potrebbe non essere mai troppa.

Aggiornamento del frattale previsionale

Nella figura seguente è mostrato il frattale previsionale per il 2023. La linea rossa rappresenta l’andamento del Dow Jones sulla base delle serie storiche, la linea blu l’andamento reale per l’anno 2023.

Queste primi mesi non sono stati in buon accordo con quanto previsto. In particolare, le settimane da metà febbraio a metà marzo. Tuttavia, vista l’eccellente probabilità misurata negli anni scorsi, ci aspettiamo che al più presto le due curve si allineino e le ultime settimane stanno andando proprio in questa direzione.

Alla conclusione del mese di gennaio c’è un’altra statistica molto interessante riportata in un precedente articolo.

Sui mercati azionari americani le resistenze continuano a dettare legge: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 28 aprile a quota 34.098,16, in rialzo dello 0,80% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 0,86%.

Time frame giornaliero

Le ultime due sedute della settimana sono state molto “bullish” e hanno nuovamente spinto le quotazioni del Dow Jones verso la resistenza in area 34.200. Il superamento di questo livello potrebbe spingere i prezzi verso nuovi massimi storici in area 35.500.

In caso contrario, una discesa fino in area 32.800 potrebbe essere molto probabile.

Time frame settimanale

A livello settimanale la resistenza storica passa in area 35.050. Solo un deciso superamento di questo livello potrebbe spingere le quotazioni al rialzo. Una chiusura settimanale inferiore a 33.289, invece, potrebbe far invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso ritorni in area 30.500 potrebbero essere probabili.

Time frame mensile

Nel lungo periodo il Dow Jones si trova in una sorta di limbo. Le quotazioni, infatti, si trovano in una terra di nessuno compresa tra i livelli 32.615 – 35.819 che sta resistendo da ormai 6 mesi. Solo la rottura in chiusura mensile di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. I probabili obiettivi sono indicati in figura, linea tratteggiata quelli rialzisti, linea continua quelli ribassisti.