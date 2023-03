Bucato in lavatrice gratis. L’ora migliore per risparmiare sulle bollette e il pulsante segreto per guadagnare tempo

Meglio risparmiare che pagare bollette salate. Così anche per la lavatrice che consuma molto. Qualche consiglio su quando fare il bucato e il pulsante da utilizzare, ci aiuteranno.

Quando l’elettricità costa cara, si cerca di risparmiare in casa soprattutto con gli elettrodomestici. Il bucato è una di quelle operazioni che ci fanno spendere più soldi a fine mese. Per fortuna il modo c’è di ridurre la spesa.

6 consigli veloci per risparmiare con la lavatrice

Prima di tutto carichiamo la lavatrice al massimo della sua capacità. Ciò non significa di riempirla all’inverosimile. Ma solo di lasciare in alto lo spazio affinché ci entri una mano. Questa è la regola per riempire bene il cestello. Assicuriamoci allora di avere una quantità sufficiente di vestiti prima di iniziare la lavatrice. In questo modo, eviteremo di fare troppi cicli di lavaggio e risparmiare acqua ed energia.

Secondo consiglio è di selezionare il programma giusto per un bucato in lavatrice gratis. L’ora migliore per risparmiare è importante come vedremo a breve. Anche scegliere il programma in base al tipo di tessuto e al grado di sporco dei vestiti. Ad esempio, possiamo scegliere il programma delicato per i tessuti delicati o il programma a bassa temperatura per i tessuti sintetici. In generale, è meglio scegliere il programma migliore per risparmiare. Il risparmio però è un compromesso fra consumo di energia elettrica, acqua e buoni risultati di lavaggio.

Usiamo anche la giusta quantità di detersivo, senza versarne più del necessario. Troppo detersivo non solo è uno spreco di denaro, ma può anche causare danni ai tessuti e alla lavatrice. Basta seguire le istruzioni scritte sulla confezione dei prodotti.

La centrifuga e l’utilizzo dell’asciugatrice

La quarta possibilità per risparmiare è l’uso di un ciclo di centrifuga efficace, per rimuovere il maggior quantitativo possibile di acqua dai vestiti. In questo modo, i vestiti saranno meno bagnati al termine del ciclo e asciugheranno più velocemente. Si riduce così il tempo di asciugatura all’aria aperta o nell’asciugatrice. Infatti in casa spesso si accumula umidità, che rende difficile l’asciugare i panni.

Per quinto, puliamo regolarmente la lavatrice, per evitare che si accumuli sporco e calcare all’interno del cestello e delle tubature. In questo modo la lavatrice funziona meglio e consuma meno energia.

Come sesto consiglio evitiamo di utilizzare l’asciugatrice, ma lasciamo che i vestiti si asciughino all’aria aperta. L’asciugatrice consuma molta energia elettrica e se l’utilizziamo poco è un ottimo modo per risparmiare.

Bucato in lavatrice gratis. L’ora migliore per risparmiare un sacco

L’ora migliore per fare il bucato in lavatrice nei giorni feriali è dopo le 23 e fino alle 7 del mattino successivo. In pratica nel periodo in cui si dorme la notte. Ciò per chi utilizza la tariffa elettrica bioraria. In questa fascia oraria l’energia costa meno, perché è più disponibile in quanto le grandi attività lavorative sono chiuse. La stessa fascia di risparmio corrisponde anche a tutti i giorni festivi e le domeniche.

La fascia festiva e notturna per i giorni feriali è veramente quella dove si risparmia di più. Si possono risparmiare anche oltre il 30%, secondo le tariffe energetiche del fornitore. Rispetto alla fascia oraria di punta, ogni 3 bucati fatti, il quarto è come se fosse gratis. La fascia oraria di punta va dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Poi vi è una fascia media dal lunedì al venerdì che comprende gli orari fra le 7 e le 8, e fra le 19 e le 23. Il sabato questa fascia è compresa fra le 7 e le 23.

Il pulsante segreto poco utilizzato per un bucato in lavatrice gratis

Nelle lavatrici moderne esiste una funzione che ci aiuta a risparmiare. Se dovessimo ogni volta attendere le 23 per fare il bucato, potremmo cominciare a soffrire d’insonnia. Invece esiste un pulsante che ci semplifica la vita.

Basta utilizzare la funzione Partenza ritardata. Alcune lavatrici possiedono il pulsante che permette di ritardare l’inizio del bucato della lavatrice. Utilizziamolo allora per programmare la lavatrice in modo che si avvii durante le ore a basso consumo energetico, come di notte.

Non dovremo fare altro che caricare i panni nel cestello, mettere il detersivo e l’ammorbidente nel loro comparto e spingere il pulsante che ritarda la partenza della lavatrice secondo l’ora prescelta. Poi a lavatrice si attiverà a quell’ora da sola, dando inizio al bucato come programmato. In questo modo, risparmieremo energia elettrica, denaro e soprattutto sonno.