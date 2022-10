Come pulire e idratare la pelle secca e squamosa con 2 rimedi naturali fai da te

L’autunno è un periodo dell’anno che crea non pochi grattacapi alla nostra pelle. Soprattutto a quella del viso, esposta agli agenti atmosferici e agli improvvisi cambi di temperatura. Per nostra fortuna, però, questi mesi regalano alcuni alimenti dalle straordinarie proprietà che potremmo sfruttare per idratare la cute e regolare la produzione di sebo. Stiamo infatti per capire come pulire e idratare la pelle secca e squamosa con alcuni rimedi naturali da preparare in casa in pochi minuti.

Quali sono i cibi di stagione che fanno bene alla pelle

Ogni stagione ha i suoi alimenti alleati della pelle. In estate ci sono le albicocche e alcuni cibi con cui preparare utilissime maschere antirughe. Tra la fine di settembre e la prima metà di dicembre arrivano sulle nostre tavole le arance e i kiwi. Ovvero due tra i frutti più ricchi di vitamina C in assoluto, composto fondamentale per la salute della pelle.

La vitamina C, infatti, sembra avere una funzione protettiva contro stress e agenti atmosferici. In più stimolerebbe la produzione di collagene, molecola utile per riparare i tessuti e tonificare l’epidermide.

Prepariamo una maschera viso antirughe con 3 soli prodotti

Proprio con i kiwi, con della comunissima acqua minerale e con dell’argilla verde possiamo preparare una maschera viso straordinaria. Un prodotto che potrebbe aiutarci e idratare la pelle e a proteggerla dall’arrivo delle temute rughe.

Sbucciamo il kiwi e frulliamone la polpa. Proseguiamo mischiandolo con mezzo bicchiere di acqua e un cucchiaio di argilla fino ad ottenere una crema senza grumi. Applichiamo sul viso una o due volte a settimana, facciamo agire una decina di minuti e risciacquiamo con acqua tiepida. La nostra pelle apparirà giovane e fresca come non mai.

Come pulire e idratare la pelle secca e squamosa grazie all’arancia

Se in questo periodo dell’anno abbiamo la pelle particolarmente secca e squamosa niente paura. Le arance arrivano in nostro soccorso per purificarla, ammorbidirla e proteggerla dagli effetti dell’età.

In questo caso preparare un tonico richiederà qualche giorno di pazienza ma il risultato potrebbe davvero sorprenderci. Prendiamo 3 o 4 arance, sbucciamole e facciamo macerare le bucce per una settimana in una ciotola con dell’aceto. Trascorso questo tempo filtriamo il composto, diluiamolo in acqua e applichiamolo delicatamente sulla pelle. La ripuliremo e la tonificheremo.

In alternativa possiamo sfruttare la polpa dell’arancia e unirla a un cucchiaino di yogurt bianco e a uno di olio d’oliva. Mischiamo gli ingredienti fino a ottenere una crema e applichiamola una volta a settimana facendola agire per un quarto d’ora prima di sciacquare.

Chiudiamo con un consiglio. Quelli che abbiamo elencato sono rimedi a base di prodotti naturali. In caso di allergie a uno di questi alimenti o di malattie della pelle è meglio evitare il fai da te e rivolgersi al medico.

