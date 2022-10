Assumere ogni giorno questi alimenti potrebbe contrastare la caduta dei capelli

In molti, sia donne che uomini, soffrono la caduta dei capelli. Capelli fragili che tendono a cadere soprattutto in alcuni periodi della nostra vita. Le cause di questo fenomeno non sono da riportare ad un’unica causa, bensì a diversi problemi.

Le possibili cause della caduta dei capelli

Come abbiamo detto il problema della caduta dei capelli, colpirebbe in modo indifferenziato sia donne che uomini. Lo stile di vita e l’alimentazione potrebbero aiutare a prevenire questa problematica o combatterla una volta che si è manifestata. Secondo gli esperti una delle prime cause sarebbe la costituzione genetica. In caso, colpirebbe maggiormente l’uomo e la donna nel periodo di menopausa.

Definita tecnicamente dai medici alopecia, la caduta dei capelli in questo caso sarebbe determinata da una predisposizione genetica. In questo caso le cellule del follicolo pilifero sarebbero particolarmente sensibili agli ormoni androgeni. Un altro punto a sfavore sarebbe il fattore immunitario.

Sempre gli esperti ci parlano di un altro fenomeno, l’alopecia areata. Quest’ultima si presenterebbe con chiazze, di solito circolari, che si staccherebbero in breve tempo dal cuoio capelluto. Infine, questo problema potrebbe verificarsi anche in caso di carenza di vitamine o da fattori oligominerali. In questo caso si andrebbe incontro anche all’indebolimento delle unghie.

Assumere ogni giorno questi alimenti per contrastarne la caduta

Certamente esistono in commercio numerosi farmaci che aiuterebbero a combattere questa patologia. Dalle lozioni agli integratori, esistono molteplici alternative. Tuttavia come abbiamo accennato esserci un’altra via da percorrere. Una delle possibili cause della caduta dei capelli sarebbe la carenza di vitamine ed oligominerali. In questo caso l’alimentazione potrebbe svolgere un ruolo decisivo. In questo caso gli esperti ci consigliano di assumere ogni giorno questi alimenti per ostacolare la caduta dei capelli. Gli esperti infatti ci confermano che una dieta sana ed equilibrata contribuirebbe al benessere dei nostri capelli.

In sostanza mangiare nel modo giusto renderebbe più forti i nostri capelli. Alimentazione scorretta, inquinamento, stress ed esposizione al sole e al fumo: tutti questi fattori favorirebbero la caduta dei capelli. Quello che potrebbe aiutarci è la biotina, questa è contenuta nei cereali integrali. Anche le vitamine potrebbero svolgere un ruolo importante. In particolare le vitamine del gruppo B contenute nei legumi e la vitamina E contenuta in prezzemolo, carote e spinaci. Inoltre gli antiossidanti contenuti nelle verdure a foglia verde scuro, nei frutti di bosco, nei pomodori e in tutta la frutta dalla buccia di colore giallo o arancio. Dunque, assumere queste sostanze quotidianamente a pranzo, potrebbe rappresentare un validissimo aiuto per fortificare capelli ed unghie.

Lettura consigliata

Per capelli sfibrati e deboli l’economico rimedio della nonna con olio e aceto