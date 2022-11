3 sfiziose e velocissime idee da preparare per cena per chi non ha molta voglia di cucinare

Cosa preparare per cena? La domanda se la pone sia chi ama cucinare, ma anche chi non sa farlo non ne ha il tempo.

Per la seconda categoria ci sono ricette semplici o soluzioni da adottare che possono semplificare la vita. Serve solo accendere la fantasia e mettere in moto le idee. Non saranno preparazioni da chef stellato, ma hanno dalla loro una grande praticità.

Non resta che fare qualche esempio.

3 sfiziose e velocissime idee per cena, pronte in pochi minuti

Risulta sempre utile avere delle scatolette di tonno in casa, al naturale o sott’olio a seconda dei gusti. Per chi non ha voglia di cucinare è, infatti, una risorsa non da poco. Soprattutto se si sceglie di fare una mousse.

Come? Frullando 3-4 scatolette con altri ingredienti. Ad esempio del formaggio fresco (come la ricotta) con una proporzione di uno a tre. Per 200 grammi di tonno, si possono aggiungere circa 70 grammi dell’altro ingrediente citato.

L’ideale è, inoltre, aggiungere degli elementi che possono dare sapore al composto finale: sale, spezie ed erbe aromatiche. Il risultato finale dovrà essere omogeneo e sufficientemente cremoso.

A parte si potrebbero tostare delle fette di pane su cui spalmare la crema creata. Può essere utile, inoltre, affiancare un contorno di verdure. La cena sarà così più completa.

Cosa preparare per cena? Bastano tre ingredienti più uno

Preparare la cena senza cucinare significa anche poter abbinare nel modo giusto diversi elementi in preparazioni davvero elementari.

E non c’è nulla di più semplice che farcire una piadina o un panino. Quando si è lontani dall’estate, l’escamotage è quello di riscaldarli dopo aver inserito gli ingredienti.

Il trucco per rendere appetitoso il risultato finale è tenere in casa ciò che può renderli speciali. Si può provare, ad esempio, con del salmone affumicato, della rucola e della scamorza affumicata.

Ma non solo. Risulterà assai gustoso anche un ripieno a base di prosciutto crudo, pomodoro, mozzarella e ad esempio del pesto.

Per chi non ha voglia di cucinare ci sono anche gli evergreen

Tra queste 3 sfiziose e velocissime idee consigliate non poteva mancare un evergreen per chi non vuole sforzarsi troppo in cucina. Il riferimento è alla classica insalatona, benché la si immagini come un piatto prettamente estivo.

In una versione invernale si può scegliere di creare una base a di petto di pollo, grigliato e tagliato a pezzi piccoli o a striscioline. A parte si potrebbero tostare delle fette di pane, tagliandole poi a dadini. Si potrà aggiungere quest’ultimo al pollo in un contenitore, dove inserire anche altri ingredienti. Ad esempio delle olive nere snocciolate, verdure di qualsivoglia tipo e il condimento che si preferisce.

Non è difficile trovare idee in cucina

Può, inoltre, essere utile considerare i diversi modi per cucinare la mozzarella avanzata in modo sfizioso.

Si tratta di altre idee che possono essere utili quando si chiede cosa preparare per cena e non si ha troppa voglia di cucinare. E non bisogna dimenticare che anche mangiare la pasta di sera può essere una buona idea. E, a proposito di ciò, attenzione nel cuocerla a non commettere alcuni tra gli errori che molti sottovalutano.