Oroscopo di fine novembre ricco di buone notizie per il Leone e per altri 2 segni zodiacali

Un po’ di magia nella vita non guasta mai. L’oroscopo, che ci si creda o no, ha il gusto di una caramella in bocca per placare un colpo di tosse. Insomma, anche se qualcuno non l’ammetterebbe mai, ci fa piacere sapere che la fortuna è dalla nostra parte e ci appiana un po’ la strada. Andiamo allora a scoprire cosa ci riserva l’oroscopo di fine novembre e quali saranno i segni fortunati.

Venere in Sagittario porta leggerezza nell’amore

Si avvicina il compleanno per il Sagittario e il Sole sta per entrare nel segno. Se all’inizio di novembre Marte in opposizione ha creato non poche grane da sfangare, ora si apre un periodo favorevole per gli affari e per il cuore. Venere è entrata nel segno dal 16 novembre aprendo il tempo delle conquiste. I single sapranno farsi notare con il loro piglio fascinoso e divertente e nelle coppie si riaccenderà la passione.

Il Sagittario teme la noia, ma sicuramente non ce ne sarà in questo periodo. Si sentirà pieno di energia e ottimismo e accetterà sfide importanti sul lavoro. Se si cercano opportunità o cambiamenti, bisogna approfittare di questo momento in cui tutto sembra girare per il verso giusto. Gli invidiosi diventeranno blu per la rabbia. Ma niente paura, basta ignorarli.

Oroscopo di fine novembre ricco e sorprendente per l’Acquario

Si ritroveranno con il salvadanaio pieno i nati sotto il segno dell’Acquario. Anche per loro la fortuna inizia a far capolino a metà mese con il transito di Mercurio e Venere nel segno del Sagittario. L’ottimismo del Centauro è contagioso e aiuterà tutti a vedere il bicchiere mezzo pieno. Un bel cambio di prospettiva per gli Acquario, che ne hanno proprio bisogno.

Nel campo professionale si sentiranno pieni di fiducia e di energia positiva e potrebbero conoscere persone interessanti e propositive. Le Stelle consigliano di coltivare le amicizie e le collaborazioni, che sono preziose nella vita di lavoro e in quella privata. Ci sarà tempo per l’amore? Per il momento è in secondo piano. I rapporti di coppia potrebbero essere tesi e alcune esperienze deludenti potrebbero bloccare i tentativi di nuove conquiste. Le Stelle consigliano di tuffarsi nella vita sociale che riserverà piacevoli sorprese.

Lo scenario cambia per il Leone

Oroscopo di fine novembre ricco di interessanti novità anche per il Leone. I leoncini escono da un periodo ad alta tensione, per via del transito di molti pianeti nel segno difficile e problematico dello Scorpione. Ma ora lo scenario cambia perché il Sole, Venere e Mercurio entrano nel segno amico del Sagittario. I segni di Fuoco condividono l’amore per la sfida, che li porta a battere sempre nuove piste e temono la noia più di ogni altra cosa.

La seconda parte del mese aprirà nuovi scenari e sarà ricca di possibilità. Il Leone respirerà finalmente la leggerezza, l’entusiasmo e l’ottimismo del Sagittario. Una pausa rigenerante che farà sembrare tutto più facile e i traguardi a portata di mano. Venere in Sagittario porterà una ventata di leggerezza nei rapporti amorosi, che diventeranno divertenti e giocosi. I single vivranno storie intense.