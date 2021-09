La pianta di limone è stata protagonista della stagione calda ormai agli sgoccioli, donandoci gustosi frutti e riempendo di colore i nostri giardini.

Purtroppo, durante la stagione autunnale che sta subentrando, il limone tenderà a risentire dell’abbassamento delle temperature, soprattutto se viviamo nel nord Italia.

In inverno, infatti, il clima è solitamente troppo freddo per questa pianta che predilige invece un clima mite e il sole perenne.

È proprio il momento di impegnarci a curare la pianta di limone in autunno per mantenerla rigogliosa in vista degli sbalzi termici in arrivo.

Come proteggere la nostra pianta di limone in inverno grazie a questi semplici trucchetti

È importante sapere che il limone non tollera l’eccessiva esposizione ai venti, in particolare quelli di maestrale, scirocco e tramontana.

L’esposizione che il limone preferisce è quella in pieno sole, con la presenza di adeguati alberi frangivento che la proteggano.

Se esposta ai venti freddi, questa tenderà ad ingiallire e perdere le foglie, venendo nei casi più gravi danneggiata irrimediabilmente.

In questo caso bisogna fare attenzione perché se cadono le foglie della nostra pianta di limoni può essere che stiamo facendo questi errori senza saperlo.

Istintivamente, viene spontaneo impegnarsi per proteggere la chioma della pianta ma, in verità, bisogna proteggere anche l’apparato radicale.

Un materiale utile per la protezione del vaso è il pluriball, telo di plastica per l’imballaggio degli oggetti fragili che si trova facilmente in commercio.

Ad ogni modo sarebbe preferibile spostare la pianta in una posizione più riparata, come ad esempio su un balcone, una tettoia illuminata o una veranda.

Sarebbe però consigliato, se ne abbiamo la possibilità, sfruttare una serra da giardino, trasferendovi all’interno la pianta di limone tra l’autunno e l’inverno.

Volendo, potremo spostarla dentro casa, utilizzando questo incredibile metodo per crescere la nostra pianta in casa e renderla rigogliosa senza rischiare di danneggiarla.

Attenzione però, procediamo in questo modo potrebbero verificarsi le condizioni ideali per la comparsa di parassiti come la cocciniglia cotonosa degli agrumi e la fumaggine.

Ecco come proteggere la nostra pianta di limone in inverno grazie a questi semplici trucchetti poco conosciuti.

Ulteriori consigli

Per proteggere la nostra pianta di limone può esserci d’aiuto sollevare il vaso da terra per evitare il contatto ravvicinato dell’apparato radicale con superfici fredde.

Inoltre, durante queste stagioni fredde dovremo innaffiare la nostra pianta ogni quindici giorni, per far sì che il terreno rimanga umido ma non si formino marciumi.