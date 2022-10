A cosa servirebbe davvero bere acqua calda e limone al mattino

Si sente spesso parlare dei numerosi benefici di un bicchiere di acqua e limone tutte le mattine. C’è chi dice che questa bevanda aiuti a bruciare i grassi, dimagrire e ottenere la pancia piatta. Altri ritengono sia utile per accelerare il metabolismo e rinforzare il sistema immunitario. Ma funziona davvero?

Quali sono i benefici del limone

Il succo di limone è ricco di sostanze benefiche per l’organismo. Viene spesso indicato come rimedio della nonna per le sue proprietà astringenti, diuretiche e antimicrobiche. Inoltre, fornisce una buona quantità di vitamina C: circa 43 mg per 100 g di succo di limone. La vitamina C è nota per le sue proprietà antiossidanti, che aiuterebbero a contrastare i danni dei radicali liberi. Inoltre, la vitamina C potrebbe contribuire a innalzare le difese immunitarie.

Il limone è anche un’ottima fonte di potassio: 100 grammi di succo forniscono circa 140 mg di questo nutriente. Il nostro organismo ha bisogno di potassio per la regolazione del ritmo cardiaco e la contrazione dei muscoli. Insomma, si può dire che il succo di limone faccia bene alla salute. Ma ciò non significa necessariamente che dovremmo berlo tutti i giorni assieme all’acqua calda. Questo popolare rimedio naturale ha infatti delle controindicazioni. Inoltre, al contrario di ciò che molti vorrebbero farci credere, non è una cura miracolosa. Vediamo perché.

Le controindicazioni

La principale controindicazione di bere acqua e limone tutte le mattine è l’effetto negativo che questa abitudine potrebbe avere sui denti. Infatti, l’acido contenuto nel succo del limone è in grado di danneggiare lo smalto, causando perdita di lucidità e ingiallimento dei denti. Ma non si tratta solo di un problema estetico: l’erosione dello smalto è la principale causa della fastidiosa sensibilità dentale.

È dunque sconsigliato assumere bevande acide troppo di frequente. Se proprio vogliamo bere acqua e limone tutti i giorni, sarebbe meglio utilizzare una cannuccia per evitare il contatto diretto della bevanda coi denti.

A cosa servirebbe davvero bere acqua calda e limone al mattino

Per quanto riguarda le proprietà miracolose del limone per dimagrire, risvegliare il metabolismo o addirittura proteggerci dai tumori, purtroppo si tratterebbe di bufale. Non ci sono prove scientifiche sull’efficacia di bere acqua calda e limone tutte le mattine. Dunque, l’acqua col limone potrebbe servire solo ad assumere più vitamina C e potassio. Ma, anche per quanto riguarda questo beneficio, ci sono modi più utili di consumare il limone.

Bisogna infatti sapere che la vitamina C è sensibile al calore: non ha quindi senso diluire il succo di limone con l’acqua calda. Inoltre, più che il succo, a essere veramente ricca di vitamina C è la buccia. Se vogliamo dunque godere al massimo delle proprietà antiossidanti del limone, dovremmo piuttosto utilizzarne la scorza grattugiata. Un’altra ottima idea è usare il succo di limone per condire gli alimenti, così da ridurre il consumo di sale. In particolare bisognerebbe abbinare il limone agli alimenti ricchi di ferro, in modo da facilitarne l’assorbimento.

Insomma, a cosa servirebbe davvero bere acqua calda e limone? Potrebbe semplicemente trattarsi di un modo per introdurre più vitamina C o potassio nella dieta. Ma sicuramente non di un trucco miracoloso per dimagrire o prevenire le malattie.

