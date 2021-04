Le piante di limone sono belle trasmettono freschezza, benessere e spesso vorremmo piantarle ma finiamo per non farlo a causa del poco spazio disponibile.

È un peccato perché è sempre bello avere dei limoni disponibili all’occorrenza.

Sveleremo dei trucchetti per coltivarli e crescerli in casa, basterà adottare dei piccoli accorgimenti per mantenerli in salute.

In pochi conoscono l’incredibile metodo per crescere la nostra pianta di limoni in casa e renderla rigogliosa in poco tempo

Procuriamoci un vaso. È preferibile sceglierlo in terracotta, per la sua stabilità e l’ottima tenuta termica che impediranno sbalzi termici pericolosi per la sua salute.

È fondamentale mettere il colletto della radice nel terreno, altrimenti rischieremo che inizi a marcire, danneggiandola irrimediabilmente.

Dobbiamo fare attenzione che non sia esposta a correnti d’aria ma posizionarla al sole poiché necessita un’esposizione di almeno sei ore.

Un’ottima soluzione consiste nel piazzarla vicino ad una parete di casa poiché questa la proteggerà, infondendo intanto calore alla pianta.

Questa pianta necessita di un terreno sciolto, fertile e drenato, infatti soffre i ristagni d’acqua che rischiano di farne ammalare le radici.

È importante che venga innaffiata regolarmente, soprattutto nel primo periodo ed in estate quando fa particolarmente caldo.

Raccomandiamo comunque di non esagerare con l’irrigazione che rischierebbe di far ammalare le radici della pianta.

Inoltre, non dimentichiamo che necessita di sali minerali e sostanze nutritive che le forniremo tramite fertilizzanti e concimi.

Ulteriori informazioni

Dovremo ricordarci di rinvasarlo ogni due anni, cambiando il terriccio e scegliendo un vaso più grande faremo sì che la pianta cresca rigogliosa.

La potatura è importante poiché mantiene la sua forma ad alberello, alternativamente possiamo potare solo rami secchi o rotti e lasciarla crescere liberamente.

Per semplificarci il lavoro, è consigliato acquistarla da un vivaio in modo che sia già pronta per la coltivazione.

