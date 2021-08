I limoni sono dei frutti sempre estremamente apprezzati grazie alla loro freschezza e alla loro versatilità.

Diventano ancor più preziosi durante il caldo estivo poiché sono incredibilmente rinfrescanti e ricchi di proprietà benefiche.

Avere in casa anche una sola pianta di limoni garantisce un raccolto più che sufficiente per soddisfare le esigenze di un’intera famiglia.

Tra ottobre e novembre continueremo ancora a raccogliere limoni dalla nostra pianta.

Non tutti sanno che questi particolari limoni sono chiamati marzani poiché provengono dalla fioritura di marzo.

Dovremo rimuoverli tagliando il picciolo con le cesoie perché la rosetta deve rimanere attaccata al frutto.

Ecco come curare la pianta di limone in autunno per mantenerla sempre rigogliosa

L’autunno è davvero alle porte ormai e bisogna informarsi su quali cure dare alle proprie piante.

Chi possiede una pianta di limoni deve assolutamente sapere che questa sopravvive fino a circa 6°C sopra lo zero.

Bisognerà prodigarsi per proteggerla adeguatamente in caso di abbassamenti repentini delle temperature che potrebbero danneggiarla.

Se viviamo in una zona mite e la pianta è posta in piena terra dovremo fare particolare attenzione.

Questa, infatti, non sopporta l’aria gelida di tramontana e, senza le dovute precauzioni, finirebbe per soffrire.

Dovremo impostare dei dispositivi frangivento, in questo modo proteggeremo il suo stato di salute.

Nelle zone di Centro Italia generalmente meno miti può resistere all’aperto, anche se deve essere riparato dal vento.

Quando le temperature si abbasseranno, probabilmente le foglie della pianta cadranno e le cime dei rametti si seccheranno.

Per questa ragione è consigliato avere sempre a disposizione un telo di plastica con cui avvolgerlo in caso di basse temperature.

A volte invece può essere che se cadono le foglie della nostra pianta di limoni stiamo facendo degli errori ed è bene correggerli il prima possibile.

Nella parte settentrionale dell’Italia, generalmente più fredda, ha più difficoltà a sopravvivere in inverno.

In base a questa informazione dovremo essere scaltri e dovremo coltivarla in vaso, così da poterla spostare all’interno.

Possiamo posizionarla in una stanza luminosa che le garantisca una temperatura fresca di circa 10°C oppure in un’apposita serra.

Ideali possono essere ambienti come la soffitta, il pianerottolo o la veranda; basterà garantirle una buona illuminazione naturale e assenza di riscaldamento.

Ulteriori informazioni

Durante questo periodo la pianta va concimata a prescindere che si trovi all’aperto o in casa, questo è fondamentale per mantenerla rigogliosa.

Il periodo della concimazione termina infatti proprio a settembre lasciando riposare la pianta durante l’autunno e l’inverno.

Se decidessimo di coltivarla al chiuso dovremo fare attenzione soprattutto al ragnetto rosso, potenzialmente dannoso per la pianta.

Approfondimento

In pochi conoscono l’incredibile metodo per crescere la nostra pianta di limoni in casa e renderla rigogliosa in poco tempo