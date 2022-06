Dopo il pranzo della domenica, eliminare i cattivi odori può diventare davvero difficoltoso. E questo se non si fa attenzione, prima di tutto, al tubo di scarico che è il nemico numero uno, in quanto dopo il lavaggio dei piatti, all’interno del condotto possono rimanere dei residui di cibo. In tal caso, per eliminare i cattivi odori dallo scarico del lavandino della cucina occorre prima versare qualche cucchiaio di sale grosso e di bicarbonato di sodio. Lasciare agire per dieci minuti e poi versare un paio di litri di acqua bollente.

Ma questo è solo il primo passo, dopo aver per esempio preparato il pranzo della domenica, per avere una cucina che sia davvero profumata. Ecco, infatti, tutti i consigli utili per sbarazzarsi di tutti i cattivi odori.

Come profumare la cucina eliminando i cattivi odori e facendo attenzione al tubo di scarico che è il nemico numero uno

Nel dettaglio, anche in cucina la prevenzione è fondamentale per non avere cattivi odori. E, quindi, attenzione ai residui di spazzatura ed alle padelle incrostate che devono essere lavate subito. Prima cucinare e poi pulire nello stesso momento, infatti, è il trucco per non far impregnare la casa di cattivi odori.

Questo è il trucco su come profumare la cucina, ma non finisce qui, in quanto, oltre al tubo di scarico, c’è un altro potenziale nemico che se utilizzato può sprigionare cattivi odori. Si tratta, nello specifico, del forno a microonde che nella stragrande maggioranza dei casi non si può fare a meno di utilizzare per il pranzo della domenica o per le cene in presenza di parenti e amici. Quindi, occorre pure pulire bene il microonde.

Acqua calda con aceto, oppure con il limone, sono gli alleati per igienizzare e per togliere i cattivi odori dalle superfici della cucina, ma ricordandosi del fatto che i cattivi odori possono provenire anche dagli accessori potenzialmente più insospettabili. Per esempio, dal tagliere se è stato servito un antipasto a base di salumi e formaggi.

Massima attenzione anche alle spugne

Massima attenzione, infine, pure alle spugne, in quanto è chiaramente inevitabile che, utilizzandole, queste vengano a contatto con i residui di cibo. Quindi, al termine della pulizia tutte le spugne andrebbero prima passate in acqua calda corrente, e poi lasciarle ad asciugare al sole. In questo modo, naturalmente, sarà possibile eliminare ogni residuo di batteri in superficie.

Approfondimento

