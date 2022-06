In queste belle giornate di sole è naturale avere voglia di mangiare all’aperto. C’è chi si gusterà i primi pranzi nel proprio giardino, chi si rilasserà all’ombra del terrazzo e chi opterà per un picnic al parco. In questi casi, ognuno di noi dovrebbe partecipare al pranzo, cucinando qualche ricetta sfiziosa e veloce, come un primo piatto o un antipasto.

Per quanto riguarda il primo piatto non abbiamo dubbi. Invece della solita insalata di riso, potremmo provare la famosa panzanella toscana, ad esempio, così buona che non passerà mai di moda.

In merito all’antipasto, invece, dovremmo assolutamente provare queste caramelle salate ripiene. Non esistono scuse valide per non mettersi alla prova con questa ricetta, che è una delle più semplici di sempre. L’utilizzo della pasta sfoglia ci faciliterà il compito e dovremo occuparci solo del ripieno.

Ingredienti necessari per la ricetta

150 g di pancetta affumicata a dadini;

100 g di spinaci;

100 g di scamorza;

1 albume;

semi di sesamo;

sale, pepe e olio q.b.

3 minuti d’applausi per queste caramelle salate ripiene di pancetta, scamorza e spinaci che renderanno il pranzo indimenticabile

Con il nostro rotolo di pasta sfoglia possiamo preparare una marea di ricette veloci e sfiziose come quella di oggi. Prima, però, iniziamo a concentrarci sulla cottura degli ingredienti per il nostro ripieno. Laviamo bene i nostri spinaci e mettiamoli a cuocere in una padella con uno spicchio d’aglio, olio e un pizzico di sale e pepe.

Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere il tutto per qualche minuto. Nel frattempo, facciamo rosolare in una padella i nostri cubetti di pancetta affumicati.

Ora srotoliamo la pasta sfoglia sul nostro piano di lavoro e poi dividiamola in 3 parti uguali verticali. Poi creiamo altre 3 strisce orizzontali. Alla fine, avremo 9 rettangoli uguali, che andremo a farcire con i nostri ingredienti.

La farcitura delle nostre caramelle

In questo momento dovremo tagliare la scamorza a fette. Dovremo, poi, stendere queste sulla sfoglia, creando il primo strato del nostro ripieno.

Scoliamo, poi, gli spinaci, strizziamoli bene cercando di eliminare tutta l’acqua in eccesso e stendiamoli sulla scamorza. Per concludere, cospargiamo il tutto con i nostri dadini di pancetta. Ora dovremo attaccare i punti centrali dei bordi lunghi della sfoglia di ogni rettangolo, chiudendo a mo’ di caramella anche i bordi. Foderiamo con carta forno una teglia, sulla quale sistemeremo le caramelle. Ogni caramella andrà poi spennellata con l’albume e decorata con i semini di sesamo.

Inforniamo a 200°C in forno statico per 12-15 minuti, fin quando non saranno belle croccanti. Ci faranno 3 minuti d’applausi per queste caramelle salate, poiché sono un antipasto davvero delizioso.

