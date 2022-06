Eletta come una delle più belle d’Italia, in questa spiaggia dalle acque cristalline e sabbia bianca ci sembrerà di essere ai Caraibi

Le ferie estive stanno arrivando e non abbiamo idea di dove trascorrerle? Il nostro Bel Paese è la soluzione giusta. Dalla punta dello Stivale ai confini con i Paesi europei, l’Italia non ha niente da invidiare al resto del Mondo. Certo, Maldive e Caraibi sembrano degli angoli di paradiso, in cui godere di giornate in cui l’unica parola d’ordine è relax. Tuttavia, le oasi di pace da cartolina non mancano di certo in Italia. Basti pensare all’Isola dei Conigli, a Lampedusa, eletta come una delle spiagge più belle del Mondo.

Inoltre, l’Italia offre paesaggi mozzafiato, monumenti artistici e borghi che ci lasceranno, letteralmente, a bocca aperta. Non solo mare cristallino e turchese, ma anche i borghi medievali hanno un certo fascino. Fanno parte della nostra storia e ogni borgo ha una storia da raccontare. Anzi, più di una. Come in un borgo di 200 abitanti circondato da due laghi romantici, vicino Roma. Qui, sembra che il tempo si sia fermato. Anche i borghi, infatti, riescono a rilassare mente e corpo, facendoci avere la sensazione di essere stati trasportati indietro nel tempo. In partica, dei luoghi che ci permettono di staccare la spina.

Tuttavia, non c’è estate senza mare. Se vogliamo vivere momenti indimenticabili, dovremmo recarci nella spiaggia eletta come una delle più belle d’Italia, dove ammireremo la bellezza del mare cristallino e trasparente. Altro che Caraibi!

La spiaggia Michelino

Nella splendida Calabria, è possibile raggiungere, dopo più di 200 scalini, la meravigliosa spiaggia Michelino. Un’oasi, un paradiso e chi più ne ha più ne metta. Non vi sono parole per descrivere la bellezza di questa spiaggia. Su TripAdvisor la spiaggia Michelino ha ottenuto il premio di Best Travellers’ Choice 2022. Un premio metaforico che, però, ha una notevole importanza per il turismo. Non vi erano dubbi che i turisti l’avrebbero eletta come una delle più belle. Basta guardare le immagini su internet per innamorarsene a prima vista. Quasi tutte le recensioni sono ottime. L’unica pecca che si riesce a trovare è il numero degli scalini per raggiungerla. Tuttavia, durante il percorso, il panorama è davvero mozzafiato e proprio per questo gli utenti suggeriscono che “ne vale la pena”.

Eletta come una delle più belle d’Italia, in questa spiaggia dalle acque cristalline e sabbia bianca ci sembrerà di essere ai Caraibi

Altre spiagge italiane tra le più belle sarebbero la Scala dei Turchi e la Riserva dello Zingaro, in Sicilia. Queste spiagge, oltre al mare cristallino e alla sabbia bianca, hanno in comune la presenza di tanti scalini, proprio come nel caso della spiaggia di Michelino. Ma posti così vanno vissuti, almeno una volta nella vita. Come dicevamo, non hanno nulla da invidiare ai Caraibi. Inoltre, il cibo italiano è imbattibile, per cui la nostra vacanza sarà perfetta, tra buon cibo, mare turchese e relax.

