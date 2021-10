Che sensazione piacevole dopo la doccia profumare di pulito. E soprattutto continuare a farlo anche durante la giornata. Per questo un deodorante è indispensabile nella vita di ognuno di noi.

Ora che siamo in autunno non è certo poi meno facile sudare, anzi i frequenti sbalzi di temperatura favoriscono ciò.

Ugualmente andando avanti, quando sentiremo il contrasto tra il freddo dell’ambiente esterno e il calore del riscaldamento degli interni.

Il deodorante dunque è bene rimanga con noi tutto l’anno. Per questo oggi vedremo come preparare un deodorante per il corpo dalla fragranza inebriante con ingredienti che abbiamo in cucina.

Vantaggi del casalingo

Premesso dunque che tutti usiamo sempre il deodorante, vediamo quali sarebbero gli innegabili vantaggi di prepararlo in casa.

Sicuramente il primo e più evidente è il costo. Senza ombra di dubbio sfruttando ingredienti economici e già presenti nella nostra abitazione risparmiamo dei soldi. Tanto più considerando i costi e il sommarsi della spesa ripetuta nel tempo.

Abbiamo visto già 5 dritte fondamentali per un uso sicuro dei cosmetici ed evitare problemi cutanei e quanto sia importante quindi leggere gli ingredienti utilizzati. Se produciamo da noi il deodorante potremo essere sicuri di ciò che vi è all’interno. Sapremo con certezza che si tratta di prodotti naturali.

Questa scelta si rivela particolarmente felice per il nostro benessere e non solo. Infatti nei deodoranti solitamente sono contenuti i cosiddetti COV, composti organici volatili. Questi potrebbero essere dannosi per noi e in più inquinerebbero anche il pianeta.

Su quest’ultimo punto vi è poi da sottolineare come una ricetta domestica consenta anche di evitare packaging di plastica e quindi di ridurre i rifiuti. Insomma prepararci il nostro deodorante potrebbe essere una scelta responsabile, conveniente e sana.

Come preparare un deodorante per il corpo dalla fragranza inebriante con ingredienti che abbiamo in cucina

Ci serviranno:

1l di acqua;

3 cucchiai di bicarbonato di sodio;

1 tazza di sale marino;

3 limoni;

3 arance.

Dopo aver lavato limoni e arance e averne grattugiato le scorze per il nostro deodorante, mettiamole a bollire in un pentolino con l’acqua. Lasciamole a bollire per qualche minuto. Successivamente filtriamo il composto e buttiamo le rimanenze delle bucce. Quando sarà freddo mescoliamovi il sale marino e il bicarbonato. È pronto, possiamo conservarlo in un barattolo e usarlo quando ci serve.

Il profumo di agrumi sarà fresco e ci avvolgerà con il suo aroma travolgente.

Ecco dunque come fare un economico e valido deodorante naturale in casa.

Si raccomanda di provarlo prima su una parte del corpo per assicurarsi di non irritare pelli particolarmente sensibili.

Possiamo servirci anche di altri cosmetici casalinghi ed ecologici, infatti avevano ragione le nonne che per avere mani morbide e vellutate bastano 3 rimedi economici. Anche per proteggere le labbra basta questa ricetta della nonna con ingredienti dalle nostre dispense