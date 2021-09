Cerchiamo di prenderci cura di noi stessi e di presentarci sempre al meglio. Un’estetica curata fa sentire più sicuri di sé e tanta più attenzione poniamo in tutto ciò che riguarda il nostro viso e più ci sentiamo belli e forti. D’altronde quest’ultimo è il nostro biglietto da visita in primo piano.

A volte però non è solo un fatto di forma, la disattenzione in certi casi può comportare anche disagi. È il caso delle labbra, da un lato ci teniamo che siano morbide e vellutate per estetica, dall’altro sappiamo anche che il contrario sarebbe doloroso. Ci tornerà utile quindi sapere che per proteggere le labbra basta questa ricetta della nonna con ingredienti dalle nostre dispense.

Labbra screpolate e rotte

Come dicevamo avere labbra soffici non è importante solo per evitare inestetismi, ma anche per scampare fastidi fisici. Sembra assurdo, ma le labbra screpolate fanno davvero un male esagerato, sono una parte estremamente sensibile. Comincia a sollevarsi qualche pellicina, e in men che non si dica ci si ritrova con solchi profondi e sanguinanti.

Uno dei motivi per cui le labbra si screpolano è l’idratazione, bisogna bere molta acqua affinché non si asciughino. Ma non solo, qualunque temperatura potrebbe avere un effetto deleterio su di loro. Infatti caldo, freddo, vento e sole, tendono a mettere a dura prova il velo oleoso che, riducendo l’evaporazione dei liquidi, fa sì che siano morbide e idratate.

Per proteggere le labbra basta questa ricetta della nonna con ingredienti dalle nostre dispense

Proprio per la facilità con cui le labbra tendono a screpolarsi, spetta a noi correre ai ripari. Come ad esempio avere sempre a portata di mano il ben noto burrocacao.

Ma esistono anche metodi più economici e casalinghi per occuparci delle nostre labbra, come appunto quello che stiamo per svelare. Ci serviranno due soli ingredienti che siamo soliti usare in cucina: un tuorlo e un pizzico di zafferano puro in polvere.

Questo burrocacao autoprodotto potrà poi essere conservato in un barattolino per massimo un paio di giorni in frigorifero, pronto per essere usato all’occorrenza.

Bisogna semplicemente unire il tuorlo allo zafferano e mescolarlo perbene servendosi di un cucchiaio. Sarà poi necessario lasciarlo riposare per una ventina minuti.

Successivamente, prima lo rimescoleremo e poi lo applicheremo sulle nostre labbra. Va lasciato in posa per 5 minuti, poi potremo lavarlo via con acqua tiepida. Questo preparato può essere usato al mattino e alla sera.

Curato lo stato delle nostre labbra, potremo valorizzarle ulteriormente seguendo questi utili consigli: nuovissima tecnica di make up che per far sembrare le labbra più grosse e naturalmente più carnose e il comunissimo oggetto per tracciare delle labbra perfette con il rossetto.