Una delle bevande più amate dagli italiani, e non solo, è la cioccolata calda. Non c’è niente di meglio di una buona tazza di cioccolata calda fumante per riscaldare le serate invernali. Ma molti non sanno che la cioccolata può essere alleata anche delle nostre giornate estive. Possiamo infatti preparare senza sforzo la variante estiva della cioccolata calda: la cioccolata fredda con ghiaccio perfetta per le giornate più calde. Prepararla è davvero semplicissimo. Vediamo come.

Possiamo usare il preparato in busta

Per la cioccolata fredda ci serviranno gli stessi ingredienti che utilizziamo normalmente per la tradizionale cioccolata calda invernale, più abbondanti cubetti di ghiaccio. Procediamo in questo modo: scaldiamo in un pentolino del latte a nostra scelta.

Oltre al latte vaccino, possiamo ovviamente utilizzare del latte vegetale per una cioccolata fredda vegana. Quando il latte comincia a scaldarsi, versiamo il preparato per cioccolata calda e mescoliamo continuamente fino a quando la cioccolata si addenserà. Facciamola un po’ più densa del normale, perché poi andremo a diluirla con il ghiaccio.

Come preparare la cioccolata fredda con ghiaccio da bere d’estate

Una volta pronta la cioccolata, spegniamo il fuoco. Mettiamone una porzione in una tazza o bicchiere capiente e aggiungiamo 4 o 5 cubetti di ghiaccio. Usiamo un blender, un frullatore o un semplice montalatte per frullare la cioccolata con ghiaccio e raffreddarla in fretta. Poi aggiungiamo altri cubetti di ghiaccio e, se lo desideriamo, del cioccolato fondente fuso sulla superficie.

Come fare la cioccolata fredda senza preparato

Se non abbiamo il preparato per cioccolata a disposizione, niente paura. Possiamo prepararla anche utilizzando del semplice cacao con un cucchiaino di fecola di patate. Il procedimento è lo stesso: mettiamo a bollire del latte, poi aggiungiamo il cacao, amalgamiamolo bene, e aggiungiamo un cucchiaino di fecola di patate.

Mischiamo continuamente fino a raggiungere la consistenza desiderata e poi procediamo ad aggiungere il ghiaccio, frullare e aggiungere altri cubetti.

Aggiungiamo cannella o crema caffè

Ecco come preparare un’ottima cioccolata fredda, ma per completare l’opera manca ancora qualcosa. Possiamo aggiungere alla nostra cioccolata una spolverata di cannella in polvere, oppure cacao in polvere.

Per la felicità dei bambini, aggiungiamo della panna montata, mentre per gli adulti un cucchiaio di crema caffè renderà la cioccolata fredda ancora più buona. A proposito di caffè, possiamo preparare con un metodo simile anche un ottimo caffè freddo, perfetto per dissetarci durante l’estate.

