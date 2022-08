Che cosa dovremmo portare a casa dalle nostre vacanze? Che si tratti di un semplice weekend fuori porta, o di un grande viaggio dall’altra parte del Mondo, molti italiani amano portare a casa con sé qualcosa che ricordi loro i luoghi che hanno visitato e le avventure che hanno vissuto. Ma troppo spesso questi oggetti finiscono nel dimenticatoio, in una cantina o un solaio e non vedono più la luce del giorno per anni.

Fortunatamente, negli ultimi tempi si sta sviluppando un modo diverso di viaggiare, ma anche di portare a casa dei ricordi. Vediamo di che cosa si tratta.

La macchina fotografica usa e getta che si usava 30 anni fa

Fino a 25-30 anni fa, c’era un oggetto che praticamente tutti si portavano in vacanza e che appassionava soprattutto i bambini: la macchina fotografica usa e getta. Questo oggetto aveva un certo fascino già allora, e oggi ne ha ancora di più. È vero, le foto non sono di qualità eccelsa, ma il divertimento sta proprio nel dover attendere per scoprire come sono venute le nostre immagini. Oggi questo oggetto sta tornando di moda, sia tra i giovani che tra i meno giovani.

Torna di moda questo souvenir romantico, costa meno di 20 euro

Quali sono i vantaggi di una macchina usa e getta rispetto a quella normale? Beh, innanzitutto il fatto che è molto più maneggevole e leggera, una caratteristica importante quando si è in viaggio. Inoltre, potremo lasciare a casa le preoccupazioni se ci portiamo dietro una macchina usa e getta: dovesse andare perduta o rovinarsi, questo non sarà un grande danno e certamente non farà gola ai ladri come una macchina fotografica normale.

Possiamo anche portarla sottacqua

Torna di moda questo souvenir delle vacanze: le fotografie scattate con la macchina usa e getta. Possiamo addirittura trovare delle macchine fotografiche usa e getta che si usano anche sott’acqua. Se non le troviamo, possiamo utilizzare un intelligentissimo accessorio che ci permette di portare in acqua anche cellulare e portafoglio. Certamente il divertimento sarà assicurato.

Una macchina fotografica usa e getta è inoltre un ottimo regalo da fare a dei ragazzi all’inizio delle vacanze. Sarà un oggetto nuovo con cui potranno esplorare e divertirsi e la gioia sarà doppia quando, tornati dalle vacanze, porteranno a sviluppare le fotografie.

