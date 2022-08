Sappiamo quanto gli italiani apprezzino il caffè, che è praticamente indispensabile per molti di noi. D’estate però, il tipico espresso o caffè della moka caldo può non darci lo stesso piacere, ed è per questo che sempre più italiani apprezzano il caffè freddo. Se lo ordiniamo al bar, generalmente ci verrà consegnato un caffè shackerato. Questo caffè, però, tende ad avere molta schiuma, e a risultare troppo amaro. Ma niente paura, perché c’è un altro modo per preparare un caffè freddo dissetante e dal sapore delicato. Vediamo come.

La tradizione dell’espresso freddo viene dalla Grecia

È un altro paese mediterraneo che ci propone la soluzione. Si tratta della Grecia. Qui, oltre a ottime bevande alcoliche, la tradizione del caffè freddo è sempre stata molto radicata. Il caffè freddo preferito dai greci ha il semplicissimo nome di ‘freddo espresso’. Se in un bar greco ordiniamo un freddo espresso, ci verrà consegnato un doppio espresso con ghiaccio e poca schiuma.

Per quanto riguarda lo zucchero, possiamo ordinarlo senza, con poco zucchero o con molto zucchero. Ma non c’è bisogno di andare in vacanza in Grecia per sorseggiare il tradizionale espresso freddo. Possiamo facilmente prepararlo anche a casa.

Non è il solito shackerato questo caffè freddo dissetante pronto in 2 minuti

Preparare l’espresso freddo è davvero semplicissimo. Per prima cosa, dobbiamo preparare due normali espressi con la macchinetta. Se non abbiamo la macchinetta del caffè, possiamo tranquillamente usare la moka. Poi mettiamo il caffè in un bicchiere alto e stretto. Aggiungiamo 2 o 3 cubetti di ghiaccio. Aggiungiamo anche dello zucchero a piacere, se lo gradiamo.

Poi utilizziamo un piccolo montalatte per qualche secondo per creare poca schiuma e sciogliere i cubetti di ghiaccio, rinfrescando così il caffè. Dopo aver shackerato leggermente il caffè, aggiungiamo altri cubetti di ghiaccio fino a riempire completamente il bicchiere.

Il gusto del caffè non viene diluito

L’espresso freddo non è il solito shackerato. Il sapore e l’intensità del caffè, infatti, non vengono compromessi, dato che abbiamo iniziato con un espresso doppio, non singolo. Possiamo sorseggiarlo subito, oppure aspettare qualche minuto in modo che il ghiaccio raffreddi completamente il caffè. Possiamo tranquillamente sorseggiarlo anche nel giro di un’ora, dato che il caffè resterà molto freddo, soprattutto se utilizziamo una tazza termica. Un’alternativa fresca e dissetante al solito caffè caldo.

