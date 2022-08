Sono rare le persone a cui non piace il cioccolato e certamente molti amano consumarlo sotto forma di Nutella. La buonissima crema spalmabile al cioccolato e nocciola ha conquistato non soltanto gli italiani, ma tutto il Mondo. Molti non sanno, però, che esiste un’alternativa alla Nutella dagli ingredienti semplici, che si può preparare in casa o acquistare al supermercato, e che certamente piacerà a bambini e adulti. Vediamo di che cosa si tratta.

La tahina al cacao è una crema spalmabile succulenta

Parliamo della sempre più amata tahina al cacao. La tahina è un alimento che deriva dai semi di sesamo ed è conosciuta e apprezzatissima in molti stati del Mondo, dalla Grecia al Medio Oriente.

Oltre ad essere buonissima è anche ricca di nutrienti, nonché di vitamine, in particolare la vitamina E e la vitamina A. Qui da noi è molto famosa come ingrediente dell’hummus. Ma la tahina è molto più versatile di così. Oltre a essere usata in innumerevoli ricette salate, la tahina può anche diventare dolce.

L’alternativa alla Nutella che sta spopolando e piace a bambini e adulti

La tahina al cioccolato sta diventando per molti italiani un immancabile aggiunta alla colazione. Gli ingredienti sono davvero semplicissimi: tahina, cacao, e a volte zucchero o dolcificante. Possiamo acquistarla già fatta nei supermercati più forniti, oppure prepararla a casa in maniera molto semplice.

Per prepararla a casa aggiungiamo della polvere di cacao alla tahina, e come dolcificante del miele, del malto o dello sciroppo d’acero, che si amalgamano meglio dello zucchero e ci regaleranno una consistenza molto morbida. Ma come possiamo utilizzarla?

Spalmata sul pane o per preparare dei dolci

La tahina al cioccolato è l’alternativa alla nutella che si può utilizzare anche in cucina. Oltre a spalmarla sul pane a colazione o a merenda, infatti, si può utilizzare anche per preparare delle ricette dolci.

Per esempio, la tahina al cioccolato darà sapore e ricchezza in più ai nostri biscotti. Si può, inoltre, utilizzare nell’impasto delle torte, dei pancakes e dei plumcakes. Per valorizzare la sua origine mediterranea, la tahina è anche buonissima insieme allo yogurt greco, per una colazione sana ed energetica che terrà a bada la fame fino all’ora di pranzo.

Se metteremo a tavola la tahina al cioccolato, certamente verrà apprezzata da tutti i membri della famiglia e sarà una preziosa aggiunta alla nostra dieta.

