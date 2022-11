Funghi porcini pronti in pochi minuti per un secondo di pesce al forno ideale per una cena gourmet

La stagione dei funghi è stata molto prolifica e in alcuni casi potrebbe non essersi ancora conclusa. Sono molte le persone che, dopo aver fatto scorta di funghi hanno deciso di cucinarli e conservarli in diversi modi. I porcini potranno essere conservati in frigorifero ma anche nel congelatore. Inoltre, potranno essere cucinati in diversi modi, sia in primi spettacolari che in interessanti antipasti.

Gli ultimi funghi della stagione, poi, potranno essere utilizzati per accompagnare un secondo di pesce particolare e ricco di sapore. Oggi, infatti, si andrà alla scoperta di un piatto a base di orata, funghi porcini e patate. Una combo unica che sarà protagonista della tavola. Ma ecco come cucinare i funghi con il pesce e le patate in poche e semplici mosse. Dei funghi porcini pronti in pochi minuti buoni così non si erano mai mangiati.

Ingredienti per 5 persone

2 kg di orata;

500 g di porcini;

300 g di patate;

olio evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Funghi porcini pronti in pochi minuti insieme all’orata e alle patate

Per prima cosa sarà importante pulire accuratamente l’orata. Nel caso in cui non si fosse pratici si potrà provare ad acquistare un’orata già pulita. In alternativa, ancora, chiedere al pescivendolo di fiducia di pulire il pesce prima di incartarlo. Una volta eliminate le viscere e le squame si sarà pronti a sfilettare l’orata e suddividerla in una decina di pezzetti. Eliminare, poi, la terra residua sui funghi passandoci sopra uno straccio inumidito e tagliarli in grandi pezzi. Le patate, dopo essere state sbucciate, dovranno essere tagliate in pezzi piccoli e messe a cuocere in forno per una mezz’ora a 180 gradi. Utilizzare una teglia del forno capiente e condire le patate con un filo di olio EVO, sale e pepe.

Una volta trascorso il tempo controllare lo stato di cottura delle patate che dovranno essere dorate e croccanti. A questo punto, poi, aggiungere l’orata e i funghi prima di lasciare cuocere il tutto per un altro quarto d’ora. Condire con sale e pepe a piacimento. Una volta pronto si potrà suddividere l’orata in cinque diversi piatti di portata da consumare immediatamente. Ancora calda, infatti, sarà una vera delizia, le patate e i funghi un contorno ideale per questo tipo di pesce. Si consiglia di consumare il tutto in breve tempo per mantenere intatto il gusto e godere al massimo della preparazione.