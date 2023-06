Come preparare con 2 ricette facili e veloci favolosi dolci da assaporare a colazione o per il dessert

La parola d’ordine è dolci, perfetti per tutte le stagioni. Anche in estate potranno accompagnare le nostre mattinate o la fine dei nostri pasti.

Tra i piatti più apprezzati di sempre spiccano i dolci. Perfetti per iniziare con grinta la giornata se abbinati con latte o tè, oppure per addolcire la fine di un pasto. Tra i dolci più richiesti in estate troviamo quelli freschi. Tuttavia, anche i classici come biscotti, budini o ciambelline continueranno ad andare per la maggiore. Oggi si andrà alla scoperta di due ricette facili da preparare e ricche di sapore da provare anche in estate. Si tratta dei cantucci e di budini alla ricotta. Davvero da provare!

Come preparare con 2 ricette facili e veloci dei fantastici dolci

Per preparare i cantucci, tipici della tradizione italiana, ci si dovrà procurare farina, burro, uova, zucchero, lievito e mandorle. La ricetta, poi, vorrebbe anche l’anice che, se non apprezzato, si potrà omettere. Prendere la farina e setacciarla insieme al lievito in una ciotola, al centro sistemare le uova, lo zucchero e il burro fuso. Una volta ottenuto un impasto liscio, andrà diviso in due parti dove dovranno essere incorporate le mandorle.

Dividere, poi, l’impasto in sei pezzi e arrotolare ciascuno dandogli la classica forma del cantuccio. Preriscaldare il forno a 180 gradi e mettere a cuocere i cantucci per una ventina di minuti. Una volta pronti, tirare fuori dal forno e lasciare raffreddare per un paio di ore prima di servire.

Budini alla ricotta

La seconda ricetta che si andrà a scoprire è quella dei budini alla ricotta con aggiunta di gocce di cioccolato. Per prepararli sarà necessario procurarsi della ricotta romana, la scorza di un limone, zucchero, pangrattato, uova, gocce di cioccolato e zucchero a velo. Per prima cosa setacciare la ricotta prima di sistemarla in una ciotola. In un altro contenitore, poi, mescolare i tuorli d’uovo con lo zucchero e, per chi lo gradisce, la scorza di limone. Una volta ottenuto un composto spumoso aggiungere la ricotta aiutandosi con un cucchiaio. Unire quindi le gocce di cioccolato e il pangrattato.

Il tutto, poi, andrà ulteriormente mescolato prima di aggiungere gli albumi montati. Riscaldare il forno a 170 gradi, nel frattempo inserire l’impasto nelle apposite formine precedentemente imburrate e procedere con la cottura per circa una ventina di minuti. Una volta pronti, i budini potranno essere cosparsi di zucchero a velo. Ecco come preparare con 2 ricette facili e veloci degli ottimo dolci da gustare in compagnia.