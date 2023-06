3 insalate di riso da mangiare in estate al mare o in montagna al posto dei classici panini

In estate, oltre ai classici cibi, è ottimo provare le insalate di riso sempre diverse e gustose. Proviamo queste tre da assaporare ovunque.

L’insalata di riso è la vera protagonista dell’estate. Anche nel 2023 si conferma in cima ai piatti freschi preferiti dagli italiani insieme alle classiche insalate. Oltre alla classica insalata di riso con würstel e sottaceti, ne esistono tante varianti tutte da provare. Un modo per rendere interessante un pranzo, una cena ma anche un pasto al sacco. Infatti, le insalate di riso sono perfette anche da assaporare in riva al mare o in montagna.

Oggi si andranno a vedere tre insalate di riso facilissime da preparare e da provare proprio quest’estate. La prima ha come protagonista il riso venere da abbinare ad avocado, asparagi e salmone. La seconda riso basmati con pomodorini, feta e olive, da ultima l’insalata di riso con bresaola, rucola e noci. Ma ecco come prepararle.

3 insalate di riso da mangiare in estate

La prima insalata di riso di cui si tratterà andrà preparata utilizzando il riso venere. Fare bollire il riso scolandolo ancora al dente e, nel frattempo, fare bollire gli asparagi. Tagliare a pezzi l’avocado, lasciarlo da parte e tagliare in modo grossolano il salmone.

Lasciare raffreddare gli asparagi prima di ridurli in pezzi più piccoli. Una volta raffreddato, unire con delicatezza salmone, asparagi e avocado al riso. Si potranno anche inserire un paio di asparagi interi come decorazione.

Riso, pomodorini e feta

La seconda insalata di riso sarà più semplice e arricchita con feta, pomodorini e olive. Il procedimento sarà il medesimo del precedente, come al solito sarà bene lasciare raffreddare il riso prima di aggiungere gli altri ingredienti.

Lavare accuratamente i pomodorini prima di tagliarli a metà e aggiungerli. Per le olive si consiglia di utilizzare quelle nere già denocciolate, ma anche le verdi andranno benissimo in mancanza di altro.

Bresaola, rucola e noci

La terza insalata di riso è realizzata con bresaola, rucola e noci. Fresca e leggera, potrebbe davvero essere la preferita di chi, in estate, non riesce a mangiare niente. Fare sempre raffreddare il riso prima di aggiungere la bresaola a pezzettini, la rucola e qualche gheriglio di noce.

Per tutte le insalate di riso si consiglia di lasciarle diventare fredde prima di servirle in tavola. Saranno perfette per essere consumate al mare come pranzo veloce o in montagna al posto dei soliti panini. Sono proprio da provare queste 3 insalate di riso da mangiare in estate.