2 dolci davvero facili da preparare da provare in estate dopo il pasto o come spuntino

I dolci sono in cima alla classifica dei cibi preferiti da sempre anche nel periodo estivo. Oggi si vedranno due ricette da provare proprio adesso per fare il pieno di gusto.

Durante l’estate molti lamentano la mancanza di appetito. La colpa di questo fenomeno è imputabile principalmente al caldo. In giornate con temperature molto elevate, infatti, è normale avere meno appetito rispetto all’inverno. Tuttavia, ci sono alcune ricette che potrebbero far tornare la fame anche alla persona meno affamata di tutte. Gli esperti di cucina lo sanno bene, le ricette più apprezzate sono quelle dolci, ma anche i piatti esotici e le classiche insalate. Gli ortaggi, infatti, sono sempre un’ottima idea da sfruttare durante l’estate.

Oggi, tuttavia, si andrà a trattare della prima categoria citata in precedenza, i dolci. A fine pasto o per la colazione, si tratta di preparazioni semplici e tutte da provare. Tra queste spiccano i biscotti con cacao e burro da provare a colazione, ma anche i frappè freschi e salutari. Ma vediamo con attenzione come preparare questi piatti.

2 dolci davvero facili da preparare

La prima preparazione che si andrà a vedere è quella dei biscotti al cacao che, oltre ad essere profumatissimi, saranno anche super veloci da preparare. Per quanto riguarda gli ingredienti sarà sufficiente acquistare farina, cacao, burro, zucchero, un uovo, lievito e zucchero a velo. Per iniziare la preparazione unire la farina con il lievito e il cacao mettendo al centro l’uovo, il burro e lo zucchero. Chi lo desidera, poi, potrà aggiungere la scorza di un limone.

Il tutto andrà lavorato fino ad ottenere un impasto il più omogeneo possibile che andrà lasciato riposare in frigorifero per circa un’ora. Una volta pronta, la pasta andrà stesa e ritagliata in tante porzioni quanti saranno i biscotti desiderati. Per le diverse forme si potranno utilizzare gli stampini acquistabili anche al supermercato. Dopo averli suddivisi, si dovranno sistemare in una teglia precedentemente imburrata e lasciati cuocere in forno per circa un quarto d’ora a 160 gradi. Rimuoverli dal forno e lasciarli raffreddare prima di assaggiarli.

Frappè

La seconda delizia che si andrà a preparare è il frappè, la più fresca delle bevande estive. Anche in questo caso davvero veloce da preparare. Per un frappè al cioccolato sarà sufficiente procurarsi del latte intero, del cioccolato e, per chi lo gradisce, dello zucchero. La stessa cosa si potrà fare per il frappè alla frutta sostituendo il cioccolato con fragole o, in generale, la propria frutta preferita.

Prendere la cioccolata o la frutta e tritare o frullare. Il latte andrà portato ad ebollizione insieme allo zucchero e versato sulla frutta o sulla cioccolata, poi emulsionare. Alla fine aggiungere il latte e conservare per un paio di ore in frigorifero prima di servire in tavola. Di questi 2 dolci davvero facili da preparare, il frappè è davvero una chicca estiva.